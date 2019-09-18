Suudi Arabistan petrol tesislerine yapılan saldırıların detaylarını açıkladı

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Turki El Maliki, Suddi Arabistan’daki televizyonların canlı olarak yayınladığı basın toplantısında petrol tesislerine yönelik saldırıda 25 insansız hava aracının ve seyir füzesinin kullanıldığını kaydetti.

'18 İHA VE 7 SEYİR FÜZESİ'

Albay El Maliki, “Saudi Aramco tesislerine yönelik saldırılarda 18’i İHA ve 7’si seyir füzesi olmak üzere toplam 25 adet İHA ve füze kullanıldı” diye konuştu.

Suudi Arabistan’daki petrol tesislerini hedef alan saldırılardan İran’ı sorumlu tutan sözcü, saldırılan iki tesisten birine yönelik saldırıda kullanıldığı belirlenen 4 seyir füzesinin parçalarını da sergiledi. El Maliki, “Hureys yatağına yönelik saldırı, kuzeyden güneye uçan 4 seyir füzesi ile gerçekleştirildi” ifadelerini kullandı.

‘İRAN DELTA WING TİPİ İHA KULLANDI’

İran’ın Asudi Aramco’ya ait tesislere yönelik saldırıda Delta Wing tipi İHA kullanıldığını belirten El Maliki, “Bu saldırı kuzeyden gerçekleştirildi ve şüphesiz İran’dan desteklendi” dedi ve ekledi:

“Soruşturmadan, saldırıda kullanılan İHA’nın İranlı Delta Wing olduğu anlaşılıyor.”

Saldırılarla ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyleyen El Maliki, “Suudi Arabistan, Saudi Aramco’nun tesislerine yönelik saldırılarda kullanılan füze ve İHA’ların fırlatılmış olduğu yerin tespit edilmesi amacıyla soruşturmayı sürdürüyor” açıklamasında bulundu.

HUSİLER: SUUDİ ARAMCO’NUN TESİSLERİNE YÖNELİK SALDIRIDA 4 BAŞLIK TAŞIYAN İHA’LAR KULLANILDI

Diğer yandan Yemen’deki Husiler, Suudi Arabistan’a ait petrol tesislerine yönelik saldırıda, 3 farklı noktadan fırlatılan ve 4 başlık taşıyan yeni tip İHA’lar kullandıklarını duyurdu.

Husiler'in sözcüsü Yahya Saria, Yemenli TV kanalı Al-Masirah canlı yayınında yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan’a ait petrol tesislerine yönelik saldırıda 3 farklı noktadan fırlatılan ve 4 başlık taşıyan yeni tip İHA’lar kullandıklarını belirtti.

Suudi Arabistan’da saldırıya uğrayan petrol tesislerinde saldırı öncesi ve sonrası çekilen fotoğrafları gösteren sözcü, söz konusu ‘çekimlerin kendi istihbaratları tarafından alındığını’ kaydetti.

Saria, “Saldırı için kullanılan İHA’lar, 1.7 bin kilometrelik mesafeyi kat etme kabiliyeti olan Qasef ve Sammad-3. İHA’lar 4 adet savaş başlığı taşıyordu ve 3 farklı mevziden fırlatıldı” diye konuştu.

Sözcü ayrıca saldırı İHA’ları ile birlikte dikkatleri dağıtmak için farklı hava araçlarının da fırlatıldığını sözlerine ekledi.