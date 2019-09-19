İran, Suudi Arabistan’ın suçlamalarına yanıt verdi

Aşena, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “(Maliki’nin) basın toplantısı, Suudi Arabistan’ın füze ve insansız hava araçlarının nerede üretildiğini ve nereden fırlatıldığını bilmediğini kanıtladı ve ülkenin hava savunma sisteminin neden onları önleyemediğine açıklık getirmedi” diye yazdı.
نشست خبری سخنگوی دفاعی سعودی یک فاجعه رسانهای برای این کشور است.— Hesameddin Ashena (@hesamodin1) September 18, 2019
با قاطعیت ثابت کرد که نمی تواند ثابتکند یا نمیداند؛
۱. کروز و پهپادها دقیقا ساخت کجاست.
۲. از چه منطقه و نقطهای شلیک شدهاست.
۳. چرا پدافند هوایی نتوانسته حمله را خنثی کند.
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