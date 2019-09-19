İran, Suudi Arabistan’ın suçlamalarına yanıt verdi

Daha önce Savunma Bakanlığı Sözcüsü Turki El Maliki, Saudi Aramco şirketine ait petrol tesislerine yönelik saldırıda kullanılan füzelerin parçalarını sergileyerek saldırılardan İran’ı sorumlu tutmuştu. Diğer yandan Husiler, Yemen’deki Husiler, Suudi Arabistan’a ait petrol tesislerine yönelik saldırıda, 3 farklı noktadan fırlatılan ve 4 başlık taşıyan yeni tip İHA’lar kullandıklarını duyurarak bir kez daha saldırıyı üstlenmişti.

Aşena, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “(Maliki’nin) basın toplantısı, Suudi Arabistan’ın füze ve insansız hava araçlarının nerede üretildiğini ve nereden fırlatıldığını bilmediğini kanıtladı ve ülkenin hava savunma sisteminin neden onları önleyemediğine açıklık getirmedi” diye yazdı.

نشست خبری سخنگوی دفاعی سعودی یک فاجعه رسانه‌ای برای این کشور است.

با قاطعیت ثابت کرد که نمی تواند ثابت‌کند یا نمی‌داند؛

۱. کروز و پهپادها دقیقا ساخت کجاست.

۲. از چه منطقه و نقطه‌ای شلیک شده‌است.

۳. چرا پدافند هوایی نتوانسته حمله را خنثی کند. — Hesameddin Ashena (@hesamodin1) September 18, 2019

​