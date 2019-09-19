İran'da kadınların stadyumda maç izlemelerine izin verilecek: Yalnızca milli maçlar için

Sultanifer, hazırlıklar kapsamında kadınlar için ayrı girişler, farklı tribünler ve tuvaletler hazırlandığını belirtti.
Bakan ayrıca, kadınların stadyuma giriş-çıkışlarının güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için özel polis ekiplerinin de görevlendirileceğini bildirdi.
Öte yandan, söz konusu kararın yalnızca milli maçlarda geçerli olacağı belirtildi.
Hükümet sözcüsü Ali Rebii, Kamboçya'ya karşı oynanacak milli maça kadınların alınacağını ve toplumdaki çekinceler nedeniyle kadınların statlardaki varlığının aşamalı olarak artırılacağını açıklamıştı. İran milli futbol takımı Dünya Kupası eleme grubunda kendi evindeki ilk maçını 10 Ekim'de Kamboçya'ya karşı yapacak.
FIFA BAŞKANI MÜHLET VERMİŞTİ
İranlı kadınlar erkek futbolunu stadyumlarda izleyebilmek için yıllardır mücadele veriyor. Bir maça erkek kılığında girip yakalanan ve altı ay hapis cezasına çarptırılacağı korkusuyla mahkeme binası önünde kendini ateşe veren Seher Hudayari adlı genç kadın geçen hafta hastanede yaşamını yitirmişti.
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