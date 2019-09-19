İran'da kadınların stadyumda maç izlemelerine izin verilecek: Yalnızca milli maçlar için

İran Spor Bakanı Mesud Sultanifer, milli maçlarla sınırlı olmak kaydıyla kadınların futbol stadyumlarına girebileceklerini açıkladı. Karar, maça gittiği için yargılanacakken kendisini yakan Mavi Kız' lakaplı kadının ölümünden kısa süre ilan edildi.

İran Spor Bakanı Mesud Sultanifer, kadınların futbol maçlarını izleyebilmeleriyle ilgili olarak "Başlangıçta sadece milli maçlar olmak üzere kadınların da futbol stadyumlarına gelebilmeleri için tüm gerekli hazırlıklar yapıldı" ifadelerini kullandı.

Sultanifer, hazırlıklar kapsamında kadınlar için ayrı girişler, farklı tribünler ve tuvaletler hazırlandığını belirtti.

Bakan ayrıca, kadınların stadyuma giriş-çıkışlarının güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için özel polis ekiplerinin de görevlendirileceğini bildirdi.

Öte yandan, söz konusu kararın yalnızca milli maçlarda geçerli olacağı belirtildi.

Hükümet sözcüsü Ali Rebii, Kamboçya'ya karşı oynanacak milli maça kadınların alınacağını ve toplumdaki çekinceler nedeniyle kadınların statlardaki varlığının aşamalı olarak artırılacağını açıklamıştı. İran milli futbol takımı Dünya Kupası eleme grubunda kendi evindeki ilk maçını 10 Ekim'de Kamboçya'ya karşı yapacak.

FIFA BAŞKANI MÜHLET VERMİŞTİ

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino İran Futbol Federasyonuna kadınların statlara girişini mümkün kılacak somut önlemler alınması için mühlet vermişti. Kadın-erkek eşitliğinin FIFA tüzüğünde yer alması nedeniyle ihlal durumunda İran'ın kupadan men edilmesi de ihtimal dahilinde.

İranlı kadınlar erkek futbolunu stadyumlarda izleyebilmek için yıllardır mücadele veriyor. Bir maça erkek kılığında girip yakalanan ve altı ay hapis cezasına çarptırılacağı korkusuyla mahkeme binası önünde kendini ateşe veren Seher Hudayari adlı genç kadın geçen hafta hastanede yaşamını yitirmişti.