Gantz’dan Netanyahu'nun koalisyon çağrısına şartlı destek

Mavi Beyaz İttifakı lideri Gantz, başkent Tel Aviv'deki parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Netanyahu'nun geniş katılımlı koalisyon hükümeti kurma teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Koalisyon hükümeti kurmak için, meclise girmesi kesin gözüyle bakılan tüm partilerle görüşebileceklerini vurgulayan Gantz, ‘ancak hiçbir dayatmaya boyun eğmeyeceklerini’ söyledi.
Gantz'ın konuşmasında Netanyahu’nun adını zikretmemesi dikkatlerden kaçmazken, Gantz'ın bu çağrısına Netanyahu'nun ne tür bir cevap vereceği ise merak konusu.
Başbakan Netanyahu, bu sabah yaptığı görüntülü açıklamada, liderliğin kendisinde olduğu geniş katılımlı koalisyon hükümeti kurmak için Mavi-Beyaz İttifakı liderine çağrıda bulunarak, "Benny, geniş katılımlı birlik hükümeti kurulması bize bağlı. Haydi bugün herhangi bir saatte buluşalım ve bu süreci ilerletelim. Üçüncü kez seçimlere gidemeyiz" ifadelerini kullanmıştı.
GANTZ'IN PARTİSİ ARAYI AÇIYOR
Komisyonun verilerine göre, Mavi-Beyaz'ın milletvekili sayısı 32'den 33'e yükselirken, Likud'un meclise göndereceği vekil sayısı 31'de kaldı.
Eski Savunma Bakanı ve koalisyon görüşmelerinde kilit role sahip olduğu ifade edilen Avigdor Liberman'ın partisi İsrail Evimiz'in de sandalye sayısı 1 eksilerek 8'e düştü.
İsrail'de yenilenen seçimlerde hiçbir parti 120 sandalyeli mecliste tek başına iktidara gelebilmek için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamamıştı.
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