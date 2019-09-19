Aramco saldırısı: 'Suudi Arabistan'daki  Patriot'lar ABD'yi rezil etti'

Suudi Arabistan'ın ABD'den yüz milyarlarca dolarlık silah sistemleri almasına rağmen petrol tesislerini koruyamaması, Amerikan yapımı Patriot hava savunma sistemleri ve radarlarıyla ilgili soru işaretlerini artırmıştı.
Patriot'ların Suriye'deki Rus muadili Tor-M2 sistemlerinin Hmeymim Hava Üssü'nü İHA saldırılarına karşı emin bir şekilde koruduğuna dikkat çeken Korotçenko, "Hava savunma sistemleri, her türlü hedefi garantili bir şekilde imha edebilmeli, zaten bunun için üretiliyorlar. İmha oranı, %100'e yakın olmalı" ifadelerini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi hava savunmasının alçak irtifa seyir füzelerini ya da insansız hava araçlarını (İHA) neden durduramadığına ilişkin değerlendirmede bulunarak, "En iyi hava savunma sistemleri bile bazen başarısız olur" savunmasını yapmıştı. Pompeo, bu türden saldırıların çok daha az başarılı olması gerektiğini belirtmişti.
Suudi Arabistan savunmasında, her biri yaklaşık 1 milyar dolara mal olan ve ABD'li savunma teknolojisi firması Raytheon tarafından oluşturulan altı adet Patriot taburu bulunuyor.
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