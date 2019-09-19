Şam’da patlama sesleri duyuldu

Suriye’nin başkenti Şam’da en az iki patlama sesinin duyulduğu belirtildi.

Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Şam’da saat 20.00 (TSI) sularında henüz kaynağı belirsiz en az iki patlama sesi duyuldu.

Suriye devlet televizyonu, Şam’ın güneydoğusundaki Caramana kasabasında şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

Seslerin kaynağı ve nedeniyle ilgili henüz hiçbir bilgi yok.

#BREAKING: Syrian reporting UAV destroyed in airspace over Damascus pic.twitter.com/sMJHB7uqNa — Amichai Stein (@AmichaiStein1) September 19, 2019

​Ayrıntılar geliyor..