Lübnan Savunma Bakanı: İsrail İHA'ları, Lübnan sivil havacılığını tehlikeye attı

Lübnan Savunma Bakanı Ebu Saab, başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, 25 Ağustos'ta Beyrut'un güney bölgesine düşen İsrail İHA'larıyla ilgili konuştu.

Beyrut'ta düşen İHA'ların, İsrail ile Hizbullah arasında savaşın çıktığı 2006 yılından bu yana gerçekleştirilen en tehlikeli ihlal olduğunu vurgulayan Ebu Saab, şunları söyledi:

"İsrail, son iki ay zarfında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararını delen 480 ihlale imza attı. Bunların en tehlikelisi ise Uluslararası Refik Hariri Havalimanı üzerinden sivil havacılığı tehlikeye atarak Beyrut'un güney banliyösüne geçiş yapan patlayıcı yüklü İHA'lardı."

Söz konusu bölgede düşen 2 İHA'dan birinin 4.5 kilogram plastik patlayıcı taşıdığına ve diğerinin ise 4 kanatlı ve 8 motorlu bir araç olduğuna işaret eden Ebu Saab, "Beyrut'un güney banliyösüne düşen İHA'lar, Beyrut kent merkezine saldırı hedefi taşıyan askeri üretim araçlarıydı. İHA'lar çekim değil, saldırı amacı taşıyordu" dedi.

Bahsi geçen 2 İHA'yı kontrol etmek amacıyla İsrail'in Habonim Havaalanı'ndan diğer bir İHA'nın daha saldırıya eşlik ettiğine vurgu yapan Ebu Saab, İsrail'in Lübnan'a yönelik ihlallerinin farklı ve tehlikeli bir boyuta geçtiğini ifade etti.

Lübnan Savunma Bakanı, son olarak da ülkesinin halihazırda kendini savunma pozisyonu durumunda olduğunun altını çizdi.