İdlib’deki militanlar, sivillerin bölgeden çıkmasına izin vermiyor

Sputnik’e konuşan Tuğgeneral Nabil Abdullah, sivillerin ve silah bırakmak isteyen militanların bölgeden çıkması için geçtiğimiz günlerde açılan Abu ed-Duhur geçiş noktasının boş olduğunu söyledi.
Tuğgeneral, “Geçiş noktasına giden yollar kapatıldı. Bölgeyi terk etmek isteyenler idamla tehdit ediliyor. Aslında militanlar sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyor” dedi.
Abu ed-Duhur insani koridoru, Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nin girişimi üzerine 13 Eylül’de açılmıştı.
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