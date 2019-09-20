İdlib’deki militanlar, sivillerin bölgeden çıkmasına izin vermiyor

Suriye’nin İdlib bölgesinde insani koridorun organizasyonundan sorumlu Tuğgeneral Nabil Abdullah, militanların, sivillerin hükümet kontrolündeki bölgeye geçişine engel olduğunu belirtti.

Sputnik’e konuşan Tuğgeneral Nabil Abdullah, sivillerin ve silah bırakmak isteyen militanların bölgeden çıkması için geçtiğimiz günlerde açılan Abu ed-Duhur geçiş noktasının boş olduğunu söyledi.

Tuğgeneral, “Geçiş noktasına giden yollar kapatıldı. Bölgeyi terk etmek isteyenler idamla tehdit ediliyor. Aslında militanlar sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyor” dedi.

Abu ed-Duhur insani koridoru, Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nin girişimi üzerine 13 Eylül’de açılmıştı.