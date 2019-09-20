Hizbullah lideri Nasrallah: Savaş çıkarsa İran, Suudi Arabistan’ı yok eder

İran halkı birlik olduğu için İran’ın da tüm tehditlerden “daha güçlü” olduğunu söyleyen Nasrallah, ABD Başkanı Donald Trump’ın tehditlerinin başarısız olduğunu, bu yüzden İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani ile görüşme “dilediğini” kaydetti.

Hizbullah lideri, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne, yeni hava savunma sistemlerini almak yerine Yemen’deki savaşa son vermeyi tavsiye etti.

“Tavsiyem, bakış açınızı tekrar gözden geçirin, iyice düşünün. Seçeneğinizi İran’a karşı savaştan yana yapmaya değmez, çünkü onlar sizi yok eder. Siz Yemen’e karşı savaşın bedelini ödemeye başladınız bile” diyen Nasrallah, her iki ülkenin ekonomisinin, BAE’deki gökdelenlerden örnekle “cam gibi binalar” olduğunu da sözlerine ekledi.