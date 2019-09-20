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    Riyad'da hava gösterisi

    Suudi Arabistan Kralı Selman: Aramco soruşturması tamamlandıktan sonra gerekli önlemleri alacağız

    © REUTERS / Faisal Al Nasser
    Ortadoğu
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    Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, ülkenin milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere düzenlenen saldırılarla ilgili soruşturma tamamlanmasının ardından gerekli önlemlerin alınacağını söyledi.

    Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefonda görüştü.

    Suudi Arabistan'da petrol tesislerine drone ile saldırı
    © REUTERS /
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    Kral Selman, telefon görüşmesinde, "Suudi Arabistan, Aramco tesislerine yönelik saldırılara ilişkin soruşturmanın tamamlanmasının ardından, ülkenin güvenlik ve istikrarını korumak için uygun önlemleri alacaktır." dedi.

    Kral Selman, bu saldırıların bölgenin güvenliğine, istikrarına ve küresel petrol tedarikine yönelik büyük tehdit oluşturduğunu ifade etti.

    Çin Devlet Başkanı Şi de Aramco'ya saldırıyı kınayarak, ülkesinin Suudi Arabistan'ın güvenliğini sağlama çabalarını tam desteklediğini belirtti.

    SAUDI ARAMCO TESİSLERİNE SALDIRI

    Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesiste, cumartesi günü yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı. Yemen'deki Husiler, ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıyı 10 SİHA kullanarak düzenlediklerini iddia etmişti.

    Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan'ın tesislerine yapılan saldırı nedeniyle ülkenin petrol üretiminde günlük 5.7 milyon varil kesinti olduğu belirtilmişti.

    Sergey Lavrov
    © REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINA
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    Saldırının ardında İran'ın olduğunu öne süren ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, önceki gün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a giderken yaptığı açıklamada, bir kez daha petrol tesislerinin vurulmasından İran'ı sorumlu tutmuş ve saldırıyı ilk kez "savaş nedeni" sözleriyle tanımlamıştı. Zarif ise Pompeo'yu, ABD Başkanı Donald Trump'ı İran'a karşı bir savaşa sürüklemek için aldatmaya çalışmakla suçlamış ve İran'ın saldırıyla ilgisi olmadığını savunmuştu. Trump ise ABD'nin savaşa hiç olmadığı kadar hazır olduğunu ancak savaşın en son seçenek olacağını belirtmişti.

    Pompeo da dün savaş söylemlerinden geri adım atarak, İran'a karşı uluslararası bir koalisyon kurma çabasında olduklarını ve "barışçıl bir çözüm" amaçladıklarını açıklamıştı.

    Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. İran yönetimi ise Yemen'de Husilere destek veriyor.

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    Etiketler:
    Saudi Aramco, Kral Selman bin Abdulaziz, İran, Yemen, ABD, Suudi Arabistan
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