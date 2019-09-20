Husiler, Suudi Arabistan'a hava saldırılarını durdurduklarını duyurdu

Yemen'de Husilerin liderlerinden Mehdi el-Maşat, Suudi Arabistan’a insansız hava araçlarıyla saldırılara son verdiklerini açıklayarak, Riyad’dan da benzer bir adım beklediklerini söyledi.

El Mesire televizyonuna konuşan El Maşat, "Suudi Arabistan’ın topraklarına, insansız hava araçları ve diğer silahlardan saldırıları durduruyoruz. Suudi Arabistan’dan, Yemen topraklarına her tür saldırıları durdukları yönünde benzer açıklama yapmasını bekliyoruz" açıklamasını yaptı

El Maşal, Suudi Arabistan’ın gerekli adımlar atmaması durumunda, yanıt verme hakkını saklı tuttuklarını kaydetti.

Geçen hafta cumartesi günü sabah saatlerinde Suudi Arabistan'ın doğusunda bulunan ve devlet petrol şirketi Aramco'ya ait petrol tesislerine saldırılar düzenlenmişti.

Saldırıyı Yemen'deki Husiler üstlenirken, ABD saldırının kuzeyden geldiğini iddia ederek İran'ı suçlamıştı.