Saldırıya uğrayan Aramco tesisleri bir hafta sonra ilk kez görüntülendi

Bir hafta önce saldırıya uğrayan Suudi Arabistan'ın devlet petrol şirketi Aramco'ya ait iki petrol tesisinin ilk kez görüntüleri yayınlandı.

Bir hafta önce saldırıya uğrayan Suudi Arabistan'ın doğusundaki Aramco'ya ait Abkayk ve Hureys tesislerinin görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde, saldırı nedeniyle zarar gören tesislerde tamir çalışmalarının sürdüğü görülüyor.

Güney Aramco Güney Petrol İş Bölgesi Genel Müdürü Fahd Abdülkerim, zarar gören tesislerin tamiri için gerekli parçaların ABD ve Avrupa'dan getirildiğini ifade etti. Karim, çalışmaların haftanın 7 günü 24 saat devam edeceğini ve saldırıya uğrayan iki tesisten biri olan Kureys'te üretimin eylül ayı sonunda tekrar tam kapasiteye ulaşacağını dile getirdi.

Saudi Aramco confident full output from Khurais to resume by end of September https://t.co/BKtNxAl1r6 pic.twitter.com/cbSdP7SlbG — Reuters Top News (@Reuters) September 20, 2019

Tesisler, geçen hafta cumartesi günü sabah saatlerinde hedef alınmış, saldırıyı Yemen'deki Husiler üstlenmişti.

ABD, İran'ı sorumlu tutarak saldırının kuzeybatıdan geldiğini savunmuş, İran tarafı iddiaları reddetmişti.