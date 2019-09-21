Saldırıya uğrayan Aramco tesisleri bir hafta sonra ilk kez görüntülendi

Güney Aramco Güney Petrol İş Bölgesi Genel Müdürü Fahd Abdülkerim, zarar gören tesislerin tamiri için gerekli parçaların ABD ve Avrupa'dan getirildiğini ifade etti. Karim, çalışmaların haftanın 7 günü 24 saat devam edeceğini ve saldırıya uğrayan iki tesisten biri olan Kureys'te üretimin eylül ayı sonunda tekrar tam kapasiteye ulaşacağını dile getirdi.
Saudi Aramco confident full output from Khurais to resume by end of September https://t.co/BKtNxAl1r6 pic.twitter.com/cbSdP7SlbG— Reuters Top News (@Reuters) September 20, 2019
Tesisler, geçen hafta cumartesi günü sabah saatlerinde hedef alınmış, saldırıyı Yemen'deki Husiler üstlenmişti.
ABD, İran'ı sorumlu tutarak saldırının kuzeybatıdan geldiğini savunmuş, İran tarafı iddiaları reddetmişti.
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