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07:01 21 Eylül 2019
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    Jared Kushner

    'Kushner, Çöldeki Davos'a katılacak'

    © REUTERS / Joshua Roberts
    Ortadoğu
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner'in, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ev sahipliğinde Riyad'da düzenlenecek 'Geleceğe Yatırım Girişimi (FII) Konferansı'na katılacağı bildirildi.

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    Washington Post gazetesinin edindiği bilgiye göre, 'Çöldeki Davos' olarak da bilinen FII Konferansı'nın katılımcı listesinde, Kushener'in isminin yer aldığına dikkat çekildi.

    Konuyla ilgili bilgi sahibi olan ve ismini vermek istemeyen bir ABD yetkilisi, Washington Post'a Kushner'in konferansa geniş bir ABD delegasyonunun parçası olarak katılacağı bilgisini verdi.

    Yetkili, haziranda ABD öncülüğünde Filistin-İsrail barışının da görüşüldüğü ve Bahreyn'de düzenlenen ekonomi çalıştayına, Suudi Arabistan'ın yoğun ilgi göstermesinin Kushner'i oldukça memnun ettiğini ve damadın bundan dolayı Riyad'daki konferansa katılmak istediğini öne sürdü.

    Beyaz Saray, söz konusu haberi teyit etmezken, Washington Post'a yaptığı açıklamada, ABD ile Suudi Arabistan arasındaki iş birliği ve başta geçen hafta sonu iki Suudi Arabistan petrol tesisine yapılan saldırı dahil birçok konuda Riyad ile çalışmaya devam edeceklerine vurgu yaptı.

    Cemal Kaşıkçı
    © REUTERS / Osman Orsal
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    Konferans, daha önce bin Selman'ın ülkenin önde gelen isimlerini ev hapsinde tuttuğu Ritz-Carlton Oteli'nde ekimin sonlarına doğru yapılacak.

    Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi üzerine, geçen yılki konferansa katılacak isimlere yönelik büyük bir tepki gelmiş ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin dahil birçok isim konferansa katılmaktan vazgeçmişti.

    Etiketler:
    Muhammed bin Selman, Geleceğe Yatırım İnisiyatifi, Jared Kushner, Çöldeki Davos, Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı, Donald Trump, ABD
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