Riyad: Soruşturma Aramco saldırısından İran'ın sorumlu olduğunu kanıtlarsa gerekli adımları atacağız

Suudi Arabistan'ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Cubeyr, Suudi petrol devi Aramco'yu vuran saldırılarla ilgili bir basın toplantısı düzenleyerek İran'a gözdağı verdi: Soruşturmada sorumlulukları kanıtlanırsa gerekli adımları atacağız.

Önsoruşturmanın Aramco'nun iki tesisini vuran saldırılarda İran silahlarının kullanıldığını gösterdiğini öne süren Suudi Arabistan'ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil Cubeyr, soruşturma tamamlandığında İran'ın sorumluluğu kanıtlanırsa gerekli adımları atacakları vurgusunu yaptı.

Cubeyr, soruşturmanın sonuçlarını beklerken, bundan sonra atılacak adımların ne olacağı konusunda müttefik ve dost ülkelerle görüş alışverişinde bulunduklarını sözlerine ekledi.

Suudi Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Turki el Maliki, haftaiçi düzenlediği basın toplantısında, saldırılarda İran'ın güdümlü füzeleri ve İran teknolojisiyle üretilmiş Delta Wing tipi insansız hava araçlarının kullanıldığını iddia etmişti.

Dün de ABD Savunma Bakanlığı'ndan Aramco saldırıları gerekçesiyle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) 'savunma amaçlı' yüzlerce asker gönderileceği açıklaması geldi.

Bugün bu hamleye İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Hüseyin Selami İran'a saldıran ülkenin asıl muharebe sahasına döneceği uyarısıyla yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de İran hava sahasını ihlal eden tüm insansız hava araçlarının düşürüleceği uyarısında bulundu.