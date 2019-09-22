Kahire'de Sisi'ye karşı 'ufak ama ilk protestoyu' bir sosyal medya hesabının yolsuzluk suçlamaları tetikledi

Mısır başkenti Kahire'de cuma gecesi süper kupa maçının dağılmasının ardından birkaç yüz kişinin sokaklara dökülüp Sisi karşıtı sloganlar eşliğinde Tahrir Meydanı'na yürüdüğüne dair videolar sosyal medyada paylaşıldı ve Batılı haber ajansları tarafından servis edildi. Tahrir, 2011'de Arap İsyanları döneminin doruk noktasının yaşandığı meydandı.

'BU KADAR YETER'

Haberlere göre birkaç yüz kişiyle sınırlı gözüken protestonun tetikleyicisi, kendisini 'İspanya'da yaşayan Mısırlı müteahhit ve aktör' olarak tanıtan Muhammed Ali adlı bir kişinin sosyal medya hesabından yaptığı yayınlar.

2 Eylül'den beri yayımladığı videolarla gündem haline gelen Muhammed Ali, pazartesi günü 'Sisi bu kadar yeter' etiketi başlattı ve 20 Eylül cuma günü Ehli ve Zemalik arasındaki süper kupa futbol maçının sonrası için eylem çağrısı yaptı.

'SARAYLAR, VİLLALAR, OTELLER'

Kendiliğinden sürgüne gittiğini söyleyen Muhammed Ali, 15 yıl orduya müteahhitlik yaptığı, Sisi yönetimiyle de çalıştığı, yapılan yolsuzlukları bildiği iddiasıyla doğrudan Cumhurbaşkanı ve orduyu suçluyor, milyonlarca Mısırlı sefalet içinde yaşarken Sisi ve generallerinin lüks saraylara, villalara, otellere milyonlarca dolar harcadığına dair videolar yayımlıyor.

شكرا يا شعب مصر

فاضل تكة :)#نازلين_بعد_الماتش pic.twitter.com/ylDuRW5Pf2 — أسرار محمد علي - Mohamed Ali Secrets (@MohamedSecrets) September 20, 2019

Birkaç hafta öncesine dek Mısırlıların tanımadığı Muhammed Ali'nin sosyal medya hesabından 2 Eylül'de yayımladığı ilk videonun, sadece Facebook sayfasında yüz binlerce kez izlendiği belirtildi. Salı günü yayımladığı videoda Sisi'ye "Zamanın doldu" diye seslenerek Mısırlılara cuma gecesi sokağa dökülme çağrısı yaptı.

“I don’t see him as a Robin Hood, but I am for anything that causes trouble for the regime”https://t.co/SaPl8oKJt1 — Middle East Eye (@MiddleEastEye) September 20, 2019

Sisi, Muhammed Ali'yi kaale alıp suçlamalarını yalan ve karalama kampanyası diye reddetti.

Cuma gecesi paylaşılan videolara göre güvenlik güçlerinin dağıtmaya yönelik müdahalesine rağmen birkaç yüz kişi Tahrir'de toplandı. Sisi'nin istifa etmesi yönünde sloganlar atıp "Sisi defol", "Çek git Sisi", "Halk rejimin devrilmesini istiyor" diye bağırdı.

Small protest, maybe 100-200 people near #Tahrir chanting against regime like 20 min ago, now scattered, still lot of unrest #Egypt pic.twitter.com/vx6H7nk76l — Eduard Cousin (@EduardCousin) September 20, 2019

Ancak topluluk Tahrir'de uzun süre kalmadı, geriye protestoya dair bir işaret de kalmadı.

İskenderiye, Suveyş, Mahalla el Kubra ve Dumyat kentlerinden de ufak çaplı protesto haberleri geldi.

Twitter'da da Tahrir Meydanı etiketli paylaşımlar yapıldı ve gelecek cuma da sokaklara çıkma çağrısında bulunuldu.

'MÜSLÜMAN KARDEŞLER KOMPLOSU'

Dubai merkezli 'MBC Group'a ait MBC Masr isimli Mısır kanalı ise Müslüman Kardeşler üyelerinin örgütün destekçilerini protestoya yönlendirdiğine videolar yayımladı. Mısır ulusal medyası, Müslüman Kardeşlerin geçmiş eylemlerin görüntülerini kullanarak büyük protesto varmış gibi gösterdiğine dair yayın yaptı.

MÜSLÜMAN KARDEŞLER İKTİDARINI SONA ERDİRMİŞTİ

Temmuz 2013'te Müslüman Kardeşler iktidarına karşı kitlesel protestolar üzerine Sisi'nin Genelkurmay Başkanlığı altındaki ordu, yönetime el koymuştu.

IMF İLE ANLAŞTI

2014 ve 2018'de yüzde 97 oyla Cumhurbaşkanı seçilen Sisi'ye karşı ikinci seçimde aday olanlar ya tutuklanmış ya da gözdağı nedeniyle seçimden çekilmişti. Dolayısıyla oy pusulasında yer alan tek rakibi de kendisinin bir destekçisiydi.

Hapishanelerin dolup taştığı Mısır'da büyük ekonomik sıkıntı beraberinde IMF anlaşması ve çok sıkı kemer sıkma önlemlerini getirdi.