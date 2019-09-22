Husiler'in başkent Sana'daki hakimiyetinin 5. yılı: Suudi Arabistan'a 'şartlı' tehdit

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların durdurulması yönünde attıkları adımın kabul edilmemesi halinde bunun Riyad yönetimi için olumsuz sonuçları olacağı tehdidinde bulundu.

Yüksek Devrim Komitesi Başkanı Muhammed Ali el-Husi, başkent Sana'nın Husiler tarafından ele geçirilmesinin 5. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen etkinlikte "Suudi Arabistan'ın, Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşat'ın Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların durdurulmasına yönelik girişimini reddetmesi durumunda bunun Riyad yönetimi için sonuçları olacak" dedi.

Suudi Arabistan'ın Husilerin bu girişimine olumsuz karşılık vermesi halinde onlara "daha çok acı vereceklerini" iddia eden Husi, 'kararlı ve herhangi bir yeri vurabilecek imkana sahip olduklarını, askeri yeteneklerinin de günbegün geliştiğini' söyledi.

Yemen'in başkenti Sana'nın Husiler tarafından ele geçirilmesinin 5. yıl dönümü © AA / Mohammed Hamoud

Etkinlikte, maket insansız hava aracı sergilendi © AA / Mohammed Hamoud

Yemen'in başkenti Sana'nın Husiler tarafından ele geçirilmesinin 5. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen yürüyüş © AA / Mohammed Hamoud

Yemen bayrağı © AA / Mohammed Hamoud

Yemen bayrağı ile yürüyüşe katılan Husiler Hareketi destekçileri © AA / Mohammed Hamoud

Husiler Hareketi destekçileri © AA / Mohammed Hamoud

Husiler Hareketi destekçileri © AA / Mohammed Hamoud 1 / 7 © AA / Mohammed Hamoud Yemen'in başkenti Sana'nın Husiler tarafından ele geçirilmesinin 5. yıl dönümü

Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşat, dün yaptığı televizyon konuşmasında, Suudi Arabistan topraklarını silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve balistik füzelerle hedef almayı durdurduklarını açıklamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.