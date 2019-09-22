Husiler'in başkent Sana'daki hakimiyetinin 5. yılı: Suudi Arabistan'a 'şartlı' tehdit

Suudi Arabistan'ın Husilerin bu girişimine olumsuz karşılık vermesi halinde onlara "daha çok acı vereceklerini" iddia eden Husi, 'kararlı ve herhangi bir yeri vurabilecek imkana sahip olduklarını, askeri yeteneklerinin de günbegün geliştiğini' söyledi.
- Yemen'in başkenti Sana'nın Husiler tarafından ele geçirilmesinin 5. yıl dönümü© AA / Mohammed Hamoud
- Etkinlikte, maket insansız hava aracı sergilendi© AA / Mohammed Hamoud
- Yemen'in başkenti Sana'nın Husiler tarafından ele geçirilmesinin 5. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen yürüyüş© AA / Mohammed Hamoud
- Yemen bayrağı© AA / Mohammed Hamoud
- Yemen bayrağı ile yürüyüşe katılan Husiler Hareketi destekçileri© AA / Mohammed Hamoud
- Husiler Hareketi destekçileri© AA / Mohammed Hamoud
- Husiler Hareketi destekçileri© AA / Mohammed Hamoud
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
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