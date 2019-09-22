Suriye ordusu misket bombaları taşıyan bir İHA’yı düşürdü

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın haberine göre Suriyeli askerler, ülkenin güneybatısındaki Cebel eş-Şeyh bölgesinin hava sahasında misket bombaları taşıyan bir İHA’yı tespit edip, düşürdü.
© Sputnik / Mohamad Maruf
Habere göre Suriyeli özel kuvvetler, Kuneytra’nın kuzeyinde düşürülen İHA’yı sökerken üzerinde C4 tipi plastik patlayıcı ile doldurulmuş misket bombaları buldu.
Suriye özel kuvvetlerinin ayrıca Kuneytra’nın yakınındaki Barika köyünde silah, mühimmat, ilaç, erzak ve İsrail üretimi aygıtlar bulduğu kaydedildi.
Syrian army downed an #israeli drone loaded with cluster bombs in Jabal Sheikh area in #Quneitra pic.twitter.com/FjoXNfQdoR— Kassman (@Kasman62) September 21, 2019
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