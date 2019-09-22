Zarif: ABD’nin Ortadoğu’ya asker gönderme kararı gösteriş

Suudi petrol şirketi Aramco’nun tesislerine yapılan saldırının ardından ABD’nin Suudi Arabistan’a asker gönderme kararını eleştiren Zarif, Washington’un attığı bu adımın ‘gösteriş’ olduğunu belirtti.
İranlı diplomat, bu sorunu çözmeye yönelik çalışmalarda ‘her şeyin yanlış yönde ilerlediğini’ ifade etti.
As the U.S. steps up assistance to Saudi Arabia in the wake of last week's attack, Iranian Foreign Minister @JZarif tells @margbrennan, "I don't think this type of posturing helps."— Face The Nation (@FaceTheNation) September 21, 2019
Watch the clip below, and tune in tomorrow for more of our interview with Zarif. pic.twitter.com/BwFsVyvfGY
SAUDI ARAMCO TESİSLERİNE SALDIRI
14 Eylül günü yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı. Yemen'deki Husiler, ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıyı 10 SİHA kullanarak düzenlediklerini iddia etmişti.
Saldırının ardında İran'ın olduğunu öne süren ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, petrol tesislerinin vurulmasından İran'ı sorumlu tutmuş ve saldırıyı ilk kez ‘savaş nedeni’ sözleriyle tanımlamıştı. Zarif ise Pompeo'yu, ABD Başkanı Donald Trump'ı İran'a karşı bir savaşa sürüklemek için aldatmaya çalışmakla suçlamış ve İran'ın saldırıyla ilgisi olmadığını savunmuştu
Son olarak ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Aramco tesislerine düzenlenen saldırının ardından Suudi Arabistan ve BAE’ye ilave hava savunma desteği ve yüzlerce asker gönderileceğini açıklamıştı.
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