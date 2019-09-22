Zarif: ABD’nin Ortadoğu’ya asker gönderme kararı gösteriş

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yapılan saldırının ardından ABD’nin Ortadoğu’ya asker gönderme kararını eleştirerek, söz konusu adımı ‘gösteriş’ olarak niteledi.

ABD'nin vize vermesinin ardından BM Genel Kurulu'na katılmak için New York'a giden İran Dışişleri Bakanı Zarif, CBS televizyonunda yayımlanan ‘Face the Nation’ programında moderatör Margaret Brennan’ın sorularını yanıtladı.

Suudi petrol şirketi Aramco’nun tesislerine yapılan saldırının ardından ABD’nin Suudi Arabistan’a asker gönderme kararını eleştiren Zarif, Washington’un attığı bu adımın ‘gösteriş’ olduğunu belirtti.

İranlı diplomat, bu sorunu çözmeye yönelik çalışmalarda ‘her şeyin yanlış yönde ilerlediğini’ ifade etti.

As the U.S. steps up assistance to Saudi Arabia in the wake of last week's attack, Iranian Foreign Minister @JZarif tells @margbrennan, "I don't think this type of posturing helps."

Watch the clip below, and tune in tomorrow for more of our interview with Zarif. pic.twitter.com/BwFsVyvfGY — Face The Nation (@FaceTheNation) September 21, 2019

​SAUDI ARAMCO TESİSLERİNE SALDIRI

Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun iki tesisine yapılan saldırıların ardından Ortadoğu’daki gerilim tırmandı.

14 Eylül günü yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı. Yemen'deki Husiler, ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıyı 10 SİHA kullanarak düzenlediklerini iddia etmişti.

Saldırının ardında İran'ın olduğunu öne süren ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, petrol tesislerinin vurulmasından İran'ı sorumlu tutmuş ve saldırıyı ilk kez ‘savaş nedeni’ sözleriyle tanımlamıştı. Zarif ise Pompeo'yu, ABD Başkanı Donald Trump'ı İran'a karşı bir savaşa sürüklemek için aldatmaya çalışmakla suçlamış ve İran'ın saldırıyla ilgisi olmadığını savunmuştu

Son olarak ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Aramco tesislerine düzenlenen saldırının ardından Suudi Arabistan ve BAE’ye ilave hava savunma desteği ve yüzlerce asker gönderileceğini açıklamıştı.