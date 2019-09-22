Riyad: İran'ın petrol tesislerine saldırısını savaş eylemi olarak değerlendirecek

Suudi Arabistan'ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil Cubeyr, Suudi petrol devi Aramco'yu vuran saldırıların İran topraklarından yapıldığı kanıtlanırsa Riyad’ın bu adımı ‘savaş eylemi’ olarak değerlendireceğini belirtti.

Amerikan CNN kanalına konuşan Cubeyr, Suudi petrol şirketi Aramco'nun tesislerine saldırıların İran topraklarından yapıldığı kanıtlanırsa Riyad’ın bu adımı ‘savaş eylemi’ olarak göreceğini kaydetti.

“Suudi Arabistan’ı vuran füzelerin ve silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) İran’da yapıldığı ve İran tarafından tedarik edildiği için İran’ın olaydan sorumlu olduğunu düşünüyoruz” diyen Cubeyr, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ancak saldırı sizin (İran’ın) topraklarından yapıldıysa, farklı bir kategoriye girecek. Bu adım savaş eylemi olarak değerlendirilecek.”

Bunun yanında ‘hiç kimsenin savaş istemediğini’ ifade eden Cubeyr, herkesin bu durumu ‘barışçıl yollardan’ çözmek istediklerini vurguladı.

Cubeyr daha önce Sky News televizyonuna verdiği röportajda Suudi Arabistan’ın kendini İran’dan savunmak için her şeyi yapacağını açıklamış, bunun yanında ise askeri senaryonun ‘son seçenek’ olduğunu ifade etmişti.

SAUDI ARAMCO TESİSLERİNE SALDIRI

Suudi Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Turki el Maliki, haftaiçi düzenlediği basın toplantısında, saldırılarda İran'ın güdümlü füzeleri ve İran teknolojisiyle üretilmiş Delta Wing tipi insansız hava araçlarının kullanıldığını iddia etmişti.

Evvelki gün ABD Savunma Bakanlığı'ndan Aramco saldırıları gerekçesiyle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) 'savunma amaçlı' yüzlerce asker gönderileceği açıklaması geldi.

Dün ise bu hamleye İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Hüseyin Selami İran'a saldıran ülkenin asıl muharebe sahasına döneceği uyarısıyla yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de İran hava sahasını ihlal eden tüm insansız hava araçlarının düşürüleceği uyarısında bulundu.