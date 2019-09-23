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11:57 23 Eylül 2019
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    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani

    Ruhani New York'ta ‘Hürmüz Barış Girişimi’ planını açıklayacak

    © AFP 2019 / HO / Iranian Presidency
    Ortadoğu
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    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Basra Körfezi'nin güvenliğiyle ilgili "Hürmüz Barış Girişimi" adını verdikleri bir plan açıklayacaklarını ve tüm bölge ülkelerini bu plana katılmaya davet edeceklerini söyledi.

    BM 74. Genel Kurul görüşmelerine katılmak üzere New York'a hareketinden önce Tahran Mehrabad Havalimanı'nda bir basın toplantısı düzenleyen Ruhani, gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

    Muhammed Cevad Zarif
    © REUTERS / Khalid Al Mousily
    Zarif: Suudiler bile kendi uydurdukları Aramco saldırısının İran'ın işi olduğu kurmacasına inanmıyor
    BM görüşmeleri kapsamında Basra Körfezi'nde toplu iş birliği ve güvenlikle ilgili bir plan sunacaklarını belirten Ruhani, planın ana hedefinin güvenlik olmasına rağmen ekonomik ve diğer konuları da içereceğini aktardı. 

    ‘PLANA TÜM BÖLGE ÜLKELERİNİN KATILMASINI İSTİYORUZ’

    Hazırladıkları plana tüm bölge ülkelerinin katılmasını istediklerini dile getiren Ruhani, şunları kaydetti:

    "Açıklayacağımız planın adı Hürmüz Barış Girişimi. Bölgenin güvenliğini sağlamak için Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı etrafındaki tüm ülkeler buna davet edilecek. Henüz açıklanmadığı için tepkiler de belli değil. ABD'liler ilk tepki olarak planın ne olduğunu görmek ve boyutlarını incelemek istediklerini söylediler. İran, bu plan ile tüm dünyaya bölgede uzun süreli kalıcı bir barış istediğini ilan edecek."

    ‘DIŞARIDAN GELENLER HİÇBİR ZAMAN BÖLGEYE GÜVENLİK VE BARIŞ GETİREMEYECEK’

    ABD asker
    © Flickr / Morning Calm Weekly Newspaper Installation
    ABD, Suudi Arabistan ve BAE'ye 'yüzlerce' asker gönderecek
    Dışarıdan gelenlerin hiçbir zaman bölgeye güvenlik ve barış getiremeyeceğini savunan Ruhani, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'ya düzenlenen saldırıyla ilgi ülkesini hedef alan suçlamaların ABD'nin bölgede başka bir hedefin peşinde olduğunu gösterdiğini ileri sürdü.

    ‘ARAMCO SALDIRISI, YEMEN’DEKİ MÜDAHALELERİNİN BİR SONUCU’

    Aramco saldırısının ABD, İsrail, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Yemen'deki müdahalelerinin bir sonucu olduğunu ve bu ülkeye saldırı olmaması durumunda Yemen'den de cevap verilmeyeceğini dile getiren Ruhani, şu ifadeleri kullandı:

    ‘ABD, SUUDİ ARABİSTAN'IN DOĞUSUNDAKİ PETROLÜ TAMAMEN ELE GEÇİRMEK İSTİYOR’

    Yemen'de Husiler Hareketi
    © REUTERS / NAIF RAHMA
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    "Bir haftada telafi edilebilecek zararın, bir ayda telafi edilemeyeceği şeklinde propaganda yapıyorlar. Bunun nedeni de ABD'nin bölgeyi tamamen ele geçirmek istemesi. Şimdi hava savunma sistemini getirmek istediklerini söylüyorlar. ABD, Suudi Arabistan'ın doğusundaki petrolü tamamen ele geçirmek istiyor. Elbette bu kavga bizimle ilgili değil. ABD'nin Çin ve diğerleriyle olan kavgasıdır ve (ABD ile müttefikleri)bu fırsatı kötüye kullanıyorlar."

    Ruhani, Suudi Arabistan ile ABD arasında imzalanan milyarlarca dolarlık hava savunma sistemi anlaşmasının Washington'un başka hedefleri için yapıldığını belirterek, "çıkarılan tüm bu gürültünün de ABD'nin bölgede daha fazla var olabilmesi için için bir bahane olduğunu" savundu.

    ‘BM'YE KATILMAMIZI İSTEMİYORLARSA, BİZİM BU KONUDA ISRAR ETMEMİZ GEREKİYOR’

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Christian Hartmann
    Trump'tan BM Genel Kurulu öncesi İran kararı
    ABD'nin, İran heyetlerinin BM'ye çok fazla gidip-gelmelerini, röportaj vermelerini ve farklı platformlarda yer almalarını istemediğini hissettiklerini aktaran Ruhani, şöyle konuştu:

    "Ya kendilerine acı geldiği için hakkın dile getirilmesinden korkuyorlar ya da Amerikan kamuoyunun etkilenmesini istemiyorlar. BM'ye katılmamızı istemiyorlarsa, bizim bu konuda ısrar etmemiz gerekiyor. Eğer onlar çok isteseydi önemli değildi ancak gitmemizden yana değillerse BM'ye muhtelif düzeylerde katılım göstermemiz zaruri hale gelir."

    Ruhani, basın toplantısının ardından düzenlenen resmi törenle Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri tarafından New York'a uğurlandı.

     

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    Etiketler:
    Çin, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Aramco, ABD, New York, Hürmüz Barış Girişimi, Hürmüz Boğazı, BM, Basra Körfezi, Hasan Ruhani, İran
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