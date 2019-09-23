Zarif, Husilerin Suudi Arabistan'a nasıl saldırabildiğini açıkladı

Eski Yemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in uzun iktidarı döneminde Suudi Arabistan'ın desteğiyle aldığı silahların Husilerin eline geçtiğini anlatan Zarif, Husilerin sahip oldukları teknoloji ve üretim sırları (know-how) sayesinde mevcut silahları geliştirdiğinin altını çizdi.
Zarif, Husilerin bu sayede Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine saldırı düzenleyebildiğini kaydetti.
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SAUDI ARAMCO TESİSLERİNE SALDIRI
Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun iki tesisine yapılan saldırıların ardından Ortadoğu’daki gerilim tırmandı.
14 Eylül günü yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı. Yemen'deki Husiler, ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıyı 10 SİHA kullanarak düzenlediklerini iddia etmişti.
Son olarak ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Aramco tesislerine düzenlenen saldırının ardından Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne ilave hava savunma desteği ve yüzlerce asker gönderileceğini açıklamıştı.
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