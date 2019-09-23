Zarif, Husilerin Suudi Arabistan'a nasıl saldırabildiğini açıkladı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Yemenli Husilerin füzelerin menzilini bizzat artırdığını ve bu sayede Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine saldırı düzenleyebildiğini belirtti.

ABD'nin vize vermesinin ardından BM Genel Kurulu'na katılmak için New York'a giden İran Dışişleri Bakanı Zarif, CBS televizyonunda yayımlanan ‘Face the Nation’ programında moderatör Margaret Brennan’ın sorularını yanıtladı.

Eski Yemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in uzun iktidarı döneminde Suudi Arabistan'ın desteğiyle aldığı silahların Husilerin eline geçtiğini anlatan Zarif, Husilerin sahip oldukları teknoloji ve üretim sırları (know-how) sayesinde mevcut silahları geliştirdiğinin altını çizdi.

Zarif, Husilerin bu sayede Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine saldırı düzenleyebildiğini kaydetti.

'RİYAD, TAHRAN'IN DAHLİNE DAİR KANIT SUNAMADI'

İran Dışişleri Bakanı, Riyad yönetiminin saldırıda Tahran'ın parmağı olduğuna dair hiçbir kanıt sunamadığını da vurguladı.

SAUDI ARAMCO TESİSLERİNE SALDIRI

Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun iki tesisine yapılan saldırıların ardından Ortadoğu’daki gerilim tırmandı.

14 Eylül günü yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı. Yemen'deki Husiler, ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıyı 10 SİHA kullanarak düzenlediklerini iddia etmişti.

Saldırının ardında İran'ın olduğunu öne süren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, petrol tesislerinin vurulmasından İran'ı sorumlu tutmuş ve saldırıyı ilk kez ‘savaş nedeni’ sözleriyle tanımlamıştı. Zarif ise Pompeo'yu, ABD Başkanı Donald Trump'ı İran'a karşı bir savaşa sürüklemek için aldatmaya çalışmakla suçlamış ve İran'ın saldırıyla ilgisi olmadığını savunmuştu.

Son olarak ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Aramco tesislerine düzenlenen saldırının ardından Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne ilave hava savunma desteği ve yüzlerce asker gönderileceğini açıklamıştı.