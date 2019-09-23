İsrail'de 'koalisyon hükümeti' maratonu: İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, Gantz ve Netanyahu ile görüştü

Geçen hafta düzenlenen erken parlamento seçimlerinin ardından İsrail'de 'koalisyon hükümeti maratonu' başladı.
İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, seçimleri önde tamamlayan eski Genelkurmay Başkanı ve Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz ile İsrail Başbakanı ve Likud Partisi Başkanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi.
בפתח פגישתם של נשיא המדינה, ראש הממשלה ויו"ר מפלגת הליכוד, ויו"ר מפלגת כחול לבן.— ראובן (רובי) ריבלין (@ruvirivlin) September 23, 2019
(צילום: עומר מירון, בן פרץ לע"מ) pic.twitter.com/4o91Chk1fV
Cumhurbaşkanı Rivlin, Gantz ve Netanyahu'yu toplantıya davet ederek, iki liderle görüş alışverişinde bulunacağını açıkladı.
Henüz kimseye hükümet kurma görevi vermeyen Rivlin, Gantz’ın Mavi-Beyaz İttifakı’nın ve Netanyahu’nun Likud Partisi'nin birlikte hükümeti kurması gerektiğini ifade etti.
İsrail Başbakanı Netanyahu Nisan ayındaki seçimde birinci gelmesine rağmen koalisyon hükümeti kuramadığı için 17 Eylül'de erken genel seçime gidilmesi kararı alınmıştı.
Erken seçimi başa baş tamamlayan Gantz ve Netanyahu, hükümet kurmak için gerekli olan 61 vekil sayısına ulaşamamıştı.120 sandalyeli İsrail meclisinde güvenoyu için 61 vekil gerekiyor.
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