Suriye Dışişleri: Suriye'ye Türkiye üzerinden giriş yapan militanlar aynı yoldan geri dönmeli

Suriye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdül Munem, Suriye'ye 80'den fazla ülkeden gelen militanların ülke topraklarına Türkiye üzerinden giriş yaptığını ve aynı yoldan geri dönmeleri gerektiğini belirtti.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Munem, Suriye'de mevcut bulunan militanların 80'den fazla ülkenin vatandaşı olduğunu ve Türkiye üzerinden geldiklerini belirterek, bu militanların İdlib'den çıkıp aynı yoldan geri dönmeleri gerektiğini ifade etti.

'MİLİTANLARIN 65-70 BİNE YAKINI KADIN VE ÇOCUK KAMPLARA GÖNDERİLDİ'

Munem, militanların yakınlarının akıbetiyle ilgili soruya "IŞİD militanlarının sayıları yaklaşık 65-70 bini bulunan eş ve çocukları Bagoz'daki askeri operasyon tamamlandıktan sonra kamplara gönderildi" dedi.

Tüm bu cihatçıların, kadınların ve çocukların geldiği sorusunun akıllara geldiğini kaydeden Munem, yanıtın 'Türkiye toprakları üzerinden' olduğunu savundu.

'SURİYE ORDUSU ÜLKENİN TAMAMINI KONTROL ETMELİ'

Munem, İdlib'deki sorunun çözümü için ise şu formülü önerdi: "Suriyeli olmayan militanlar, Türkiye üzerinden ülkeyi terk etmeli. Suriyeli militanlar da ateşkes sürecine dahil olmalı, Suriye hükümeti ve ordusu ülke topraklarının tamamını kontrol etmeli."