Ruhani: Yemenliler ABD'yi küçük düşürdü

74. BM Genel Kurulu için gittiği New York'ta açıklamalarda bulunan Ruhani, milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun tesislerinin vurulması hakkında konuştu.

Ruhani, Yemenlilerin petrol tesislerini ABD'nin savunma sistemlerinin zayıflığı nedeniyle vurmayı başardığını ve böylece Washington'u küçük düşürdüğünü vurguladı.

'ABD SİSTEMLERİNİN ZAYIFLIĞI GÖZ ARDI EDİLEMEZ'

İran Cumhurbaşkanı, insansız hava araçlarının ve füzelerin bypass etmeyi başardığı ABD radar ve savunma sistemlerinin zayıflığını göz ardı etmenin zor olduğunun altını çizdi.

'İRAN'I SUÇLAYANLAR YEMENLİLERİN İMKANLARINA İNANMIYOR'

İran'a saldırı faili olma konusunda yöneltilen suçlamalara da yanıt veren Ruhani, "Tahran'ın saldırının arkasında olduğuna dair iddialar, suçlama yönelten tarafların Yemenlilerin silah geliştirme imkanına sahip olduğuna inanmamalarıyla bağlantılı" dedi.

SAUDI ARAMCO TESİSLERİNE SALDIRI

Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun iki tesisine yapılan saldırıların ardından Ortadoğu’daki gerilim tırmandı.

14 Eylül günü yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı. Yemen'deki Husiler, ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıyı 10 SİHA kullanarak düzenlediklerini iddia etmişti.

Saldırının ardında İran'ın olduğunu öne süren ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, petrol tesislerinin vurulmasından İran'ı sorumlu tutmuş ve saldırıyı ilk kez ‘savaş nedeni’ sözleriyle tanımlamıştı. Zarif ise Pompeo'yu, ABD Başkanı Donald Trump'ı İran'a karşı bir savaşa sürüklemek için aldatmaya çalışmakla suçlamış ve İran'ın saldırıyla ilgisi olmadığını savunmuştu.

Son olarak ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Aramco tesislerine düzenlenen saldırının ardından Suudi Arabistan ve BAE’ye ilave hava savunma desteği ve yüzlerce asker gönderileceğini açıklamıştı.