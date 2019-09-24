Netanyahu’dan Erdoğan’a videolu yanıt: Kendi ülkesinde Kürtleri katleden Erdoğan İsrail’e vaaz vermemeli

Ülkesinde koalisyon görüşmelerine katılmak için BM Genel Kurulu’nun yapıldığı New York’a ziyaretini iptal eden Netanyahu, İsrail Başbakanlığı hesabından da paylaşılan görüntülü mesajında şu ifadelere yer verdi: "İsrail hakkında yalan söylemeye son vermeyen, kendi ülkesinde Kürtleri katleden ve Ermeni halkına yönelik korkunç katliamı reddeden Erdoğan İsrail’e vaaz vermemeli. Erdoğan yalan söylemeye son ver."

Netanyahu ile Erdoğan arasında geçen yıl da benzer bir ifadelerin kullanıldığı bir atışma yaşanmıştı.

Prime Minister Benjamin Netanyahu, referring to President Erdogan's remarks:

"He who doesn't stop lying about Israel, slaughters the Kurds in his own country, and denies the terrible slaughter of the Armenian people – shouldn't preach to Israel.

Erogan, stop lying." pic.twitter.com/jtpLpVAscf — PM of Israel (@IsraeliPM) September 24, 2019

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