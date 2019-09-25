Ruhani'den 'Trump'la görüşme' açıklaması: Önce ön şartları yerine getirsin

Yemenlilerin Suudi Arabistan’ın uyguladığı işgal ve saldırılara karşı kendilerini savunma haklarının olduğunu söyleyen Ruhani, ABD’nin Orta Doğu’da teröre kaynaklık yaptığını vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump ile her türlü görüşme ihtimalini reddeden Ruhani, "Eğer Trump müzakere istiyorsa, müzakere için gerekli ön şartları yerine getirmelidir" dedi. İran’ın nükleer silah yapmak istediği yönündeki iddiaları cevaplandıran Ruhani, böyle bir durumda nükleer anlaşmayı imzalamayacaklarını belirterek, "Biz barış istiyoruz. İran nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirdi. Anlaşmadan ayrılan ve taahhütlerini yerine getirmeyen ABD oldu" ifadelerini kullandı.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani 74. BM Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için New York’da bulunuyor. Ruhani bugün BM’de Türkiye saatiyle 17.45 ile 18.30 arasında konuşma yapacak.
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