İsrail’de genel seçimlerin resmi sonuçları açıklandı

Başbakan Benyamin Netanyahu'nun Likud Partisi'nin 120 sandalyeli parlamentoda 32 milletvekili kazanarak seçimlerden ikinci çıktığını duyuran Seçim Komisyonu, Ortak Arap Listesi Bloku'nun 13 sandalye elde ettiğini kaydetti. Eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman liderliğindeki ‘İsrail Evimiz’ partisi ise 8 sandalye kazanabildi.
İsrail, 17 Eylül'de tekrarlanan erken seçim sonrası hiçbir partinin hükümeti kuracak çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle siyasi krizi yaşıyor. Gantz ve Netanyahu, hükümet kurmak için gerekli olan 61 milletvekili sayısına ulaşamadı.
İsrail Devlet Başkanı Reuven Rivlin, Gantz ve Netanyahu'yu beraber bir koalisyon kurmaları için görüşmeler yapmaya davet etti.
Gantz ve Netanyahu, Başkanlık Konutunda iki gün önce Rivlin ile ayrı ayrı ve birlikte görüşmeler yaptı. İki saatlik görüşmelerin ardından her iki taraftan yapılan açıklamalarda, partilerin yetkililerin koalisyon pazarlığı için gerekli görüşmelere başladığı belirtildi. Rivlin'in, iki lideri bu akşam yeniden görüşmeye çağırdığı kaydedildi. Netanyahu ve Gantz de bu akşam Rivlin'in katılımıyla yeniden bir araya gelme konusunda anlaştıklarını ifade etti.
İsrailliler 17 Eylül'de parlamentonun yeni üyelerini belirlemek üzere erken seçimle 6 ay içinde ikinci kez sandığa gitmişti. İsrail Başbakanı Netanyahu, Nisan ayındaki seçimde birinci gelmesine rağmen koalisyon hükümeti kuramadığı için 17 Eylül'de erken genel seçime gidilmesi kararı alınmıştı.
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