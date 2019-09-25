Lübnan Cumhurbaşkanı Aun: Suriyelilerin geri dönmesi için gerekli şartlar oluştu

"Sizlere sığınmacı krizinin güvenlik, siyasi, ekonomik ve toplumsal açılardan alt yapı, büyüme ve işsizliğin artmasına kadar Lübnan üzerindeki olumsuz etkilerini hatırlatmamız mı gerekiyor?" ifadelerini kullanan Aun, sığınmacı krizinin, Lübnan'ın Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri programı için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ve ekonomik krizi derinleştirdiğini kaydetti.
UNRWA'nın Filistinli sığınmacılara yönelik hizmetlerinin azaltılmasının, daha fazla sosyal ve ekonomik baskıya neden olacağı konusunda uyarıda bulunan Aun, bu durumun "Filistinli gençleri bilim öğrencilerinden intikam öğrencilerine dönüştürme" tehlikesi de doğurduğunu ifade etti.
Aun, Lübnan'ın güney sınırında İsrail ile yaşanan gerginlik hakkında ise İsrail'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararını ihlal etmeyi sürdürdüğünü ve Lübnan'ın egemenliğine yönelik saldırılarını devam ettirdiğini aktardı.
"Lübnan Şeba Çiftlikleri, Kefer Şuba tepeleri ve Gacer üzerindeki egemenlik haklarına bağlıdır." diyen Aun, ülkesinin BM belgelerine göre, uluslararası alanda tanınırlığı olan kara sınırlarının belirlenmesi ve BM himayesinde, deniz sınırlarının çizilmesi konusunda her fırsatı değerlendireceğini belirtti.
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