Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman: Kaşıkçı cinayeti benim sorumluluğum altında yaşandı, tüm sorumluluğu alıyorum

Televizyoncu ve gazeteci Martin Smith, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili konuşan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın "Tüm sorumluğu alıyorum çünkü benim sorumluluğum altında oldu" dediğini aktardı.

Gelecek salı yayımlanacak belgeselin sunucusu Martin Smith’e konuşan Selman, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ilk defa bir televizyona konuştu.

Belgeselin yayımlanan fragmanlarında Selman’ın sorumluğu üstelendiğini aktaran Smith, veliaht prensin “Benim sorumluluğum altında oldu. Tüm sorumluğu alıyorum çünkü benim sorumluluğum altında oldu” dediğini söyledi.

Haberi olmadan böyle bir cinayetin nasıl işlenebileceği sorusunu da yanıtlayan Selman’ın, “30 milyon insanımız var. 3 milyon devlet çalışanımız var” şeklinde yanıt verdiği de belirtildi.

Katillerin özel hükümet jetlerini kullanıp kullanamayacağıyla ilgili soru soran Smith’e Selman’ın yanıtı şöyle oldu: “İşleri takip etmek için yetkililerim ve bakanlarım var ve sorumlu onlar. Bunu yapma yetkileri var."

For the first time, Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman addressed his role in Jamal Khashoggi’s murder exclusively to FRONTLINE correspondent Martin Smith. https://t.co/MoPpIj56Q0 pic.twitter.com/hTM7A9LtOX — FRONTLINE (@frontlinepbs) September 26, 2019

​