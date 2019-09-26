Mısırlı yetkililer: Protestolarda 2'si Türk, 6 yabancı tutuklandı

Mısırlı yetkililer başkent Kahire'de Tahrir Meydanı’ndaki protestolar sırasında cuma günü yakalanarak tutuklanan yabancılar arasında iki Türk, iki Ürdün, bir Filistin ve bir de Hollanda vatandaşı olduğunu açıkladı. Yabancıların 'casuslukla' suçlandığı kaydedildi.

Tutuklanan Türklerin kimlikleri 46 yaşındaki Berat Bertan Aydoğan ve 22 yaşındaki Abdullah Kaymak olarak açıklandı.

Odgan’ın güvenlik güçlerinin ve Mısırlıların fotoğraflarını çektiği, eylemcilerin de aralarında bulunduğu kişilerle konuştuğu sırada tutuklandığı belirtildi. Kaymak’ın ise yine meydanda protestocuların toplandığı sırada fotoğraf çekerken tutuklandığı ifade edildi. Kaymak’ın sosyal medyadaki protesto çağrılarını takip ettiği ve Mısır’a bizzat eyleme tanık olmak için geldiği öne sürüldü.

EYLEMLER NASIL BAŞLADI?

Mısır ordusu için yaptığı inşaat projeleriyle zenginleşen ve daha sonra İspanya'ya yerleşen Muhammed Ali’nin ilk olarak 2 Eylül’de paylaştığı video gösterilerin fitilini ateşlemişti.

Her ne kadar somut bir delil sunmasa da Ali, Mısır Cumhurbaşkanı Abdül Fettah es Sisi ve generalleri, halk yoksullukla mücadele ederken büyük bir zenginlik içinde yaşamakla suçluyor.