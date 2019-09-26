Suriye ordusu, ABD'nin Han Şeyhun'a saldırmasına yol açan provokasyonun hazırlandığı yeri buldu

Suriye ordusunun Han Şeyhun'u kurtardıktan sonra, militanların komuta merkezlerine, cephanelerine, konutlarına, hapishanelerine, hastanelerine ve ofislerine ev sahipliği yapan tünellerle örülmüş 10'dan fazla 'yeraltı şehri' bulduğunu söyleyen Şeyh, kayalara oyulmuş mağaralarda gerekli tüm haberleşme cihazlarının mevcut olduğunu anlattı.

Bu mağaralardan birinde Han Şeyhun'da sözde kimyasal saldırı düzenlendiğini gösteren provokatif videonun çekildiği yerin bulunduğunu belirten Şeyh, gazetecilere de gösterdiği mağarada 'hastanedeki kimyasal saldırı mağdurlarına yardım sahnesinin' çekildiğini kaydetti.

"Burada Beyaz Miğferlerin önlüklerinden bulduk. Bu, onların provokasyonu burada planladığını kanıtlıyor" diye devam eden Şeyh, sözlerini şöyle sürdürdü: "Burası militanlar tarafından mayınlarla kaplandı. Suriye ordusu Han Şeyhun'a yaklaşınca patlatıldı. Kilometrelerce uzunluğa sahip bu mağaralar henüz tümüyle incelenmedi ve mayınlardan temizlenmedi."

4 Nisan 2017'de İdlib'in Han Şeyhun bölgesinde bir saldırı düzenlenmişti. Sarin gazı kullanılarak düzenlendiği belirtilen saldırıda en az 87 kişi ölmüştü.

ABD, saldırının saldırının arkasında Suriye yönetiminin olduğunu öne sürerek Han Şeyhun'a füze saldırısı düzenlemişti.

Rusya ve Suriye, saldırının Beyaz Miğferler tarafından düzenlenen bir provokasyon olduğunu belirtmişti.