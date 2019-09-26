Ruhani: ABD baskıdan vazgeçip diyaloğu seçerse görüşme mümkün

Ruhani, New York’taki basın toplantısında, ABD’nin, diyalog için ön koşullardan vazgeçmesi gerektiğini belirterek, “ABD diyor ki, önce İran halkına yaptırım ve maksimum baskı uygulanacak sonra görüşmelere geçilecek. Biz, bunun yanlış olduğunu söylüyoruz. Bu ön koşul, müzakere masasından kalkmalı, yaptırımlar sıfırlanmalı” ifadelerini kullandı.

“Maksimum baskı politikasına son verin ve diyalog, mantık ve anlam politikasını uygulamaya başlayın” diyen İran lideri, “Eğer ön koşulların iptal edeceği anı görebilirsek elbette ABD ile konuşma fırsatı doğar” diye ekledi.