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13:40 27 Eylül 2019
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    Suudi Arabistan

    Suudi Arabistan'dan bir ilk: Kapılarını yabancı turistlere açıyor

    © Flickr / Yasser Abusen
    Ortadoğu
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    Suudi Arabistan, bir ilke imza atarak turist vizesi uygulamasını hayata geçiriyor, ayrıca ülkeyi ziyaret edecek kadınlar için giyim kurallarını esnetiyor.

    Suudi Arabistan kadın
    © AA /
    Suudi Arabistanlı kadınlar artık izinsiz seyahat edebilecek
    Bugüne kadar hacı adayları, iş insanları ve yabancı işçiler dışında ülkeyi ziyaret etmek isteyenlere resmi vize vermeyen Suudi Arabistan, 49 ülke için turistik vize uygulamasını başlatıyor.

    Ayrıca ülkeyi ziyaret edecek kadın turistler için geçerli giyim kuralları da gevşetiliyor. Buna göre kadın turistler, vücutlarını tamamen kapatan ve ‘abaya’ denilen giysiyi giymek zorunda değil. Ancak yine de ziyaretçilerden ‘mütevazı’ şeyler giymesi bekleniyor. Ayrıca ülkeyi ziyaret edecek kadınların bir eşlikçisi olması zorunluluğu da bulunmuyor.

    Öte yandan uygulamanın bazı sınırlar da var. Örneğin Müslüman olmayanlar Mekke ve Medine gibi kutsal sayılan şehirlere giremeyecek, ayrıca içki yasağı da hâlâ geçerli olacak.

    Vize uygulamasına hangi ülkelerin dahil olacağına dair detayların daha sonra açıklanması bekleniyor.

    TURİZM BAKANI: TARİHİ BİR AN

    Cep telefonuyla fotoğraf çeken Suudi kadınlar.
    © AFP 2019 / FAYEZ NURELDINE
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    ‘Tarihi bir an’ yorumunu yapan Turizm Bakanı Ahmed el Hatib, “Ziyaretçiler sunacağımız hazine karşısında şaşkına dönecek; UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi’nde olan beş yerimiz, canlı bir yerel kültürümüz ve nefes kesen doğal güzelliklerimiz var” dedi.

    El Hatib, yakın zamanda Suudi Arabistan’ın petrol tesislerine yönelik saldırıların turistlerin ülkeye gelmesine engel teşkil etmeyeceğini savundu. Bakan, “Şehirlerimiz, dünyadaki en güvenli yerler arasında. Dolayısıyla bunun etkisi olacağına inanmıyoruz. Çok sayıda gurbetçi Suudi Arabistan’da yaşıyor ve bundan keyif alıyor. Oldukça güvendeyiz” ifadelerini kullandı.

    Ancak özellikle kadın ve insan hakları konusunda ciddi tepkilere yol açan, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle uluslararası kamuoyunda prestiji sarsılan Suudi Arabistan’ın bu hamleyle ne kadar başarı sağlayacağı tartışılıyor.

    SELMAN'IN 'REFORM' PLANI KAPSAMINDA 

    Kızıldeniz kıyısındaki Al Wahj kenti
    © AFP 2019 / MOHAMMED ALHWAITI
    Kızıldeniz'de dünyanın en zengin turistleri için tatil beldesi yapılıyor
    Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, petrole bağımlı olan ekonomiyi çeşitlendirme planı kapsamında ülkeyi turizme açmayı planlıyordu.

    Bu hamleyle turizm yoluyla ülkeye yabancı yatırımcının gelmesi, aynı zamanda turizm bağlantılı iş kolları yaratılması amaçlanıyor. Yönetim, 2030’a kadar gayri safi yurtiçi hasıladaki turizm payını yüzde 3’ten 10’a çıkarmayı hedefliyor.

    2017’de ülkedeki adaların ve Kızıl Deniz’de lüks tesislerin inşa edilmesine yönelik planlar açıklandı. Geçen yıl da Riyad yakınlarında ‘Qiddiya’ adı verilen bir ‘eğlence şehrinin’ inşasına başlandı.

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    Etiketler:
    Kadın, Giyim, Vize, Turist, Suudi Arabistan
    Topluluk kurallarıTartışma
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