Suriye Dışişleri Bakanı Muallim: Pompeo kim? Tanımıyorum

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu faaliyetleri kapmasında New York'ta bulunan Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim’e Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun son açıklamaları soruldu.

“Pompeo kim?” diye yanıtlayan Muallim, “ABD’nin dışişleri bakanı” cevabını alınca, “İyi ki hatırlıyorsun. Ben onu tanımıyorum” dedi.

المعلم: مين بومبيو؟ أنا ما بعرفو https://t.co/6TLf9s4qJR — RT Arabic (@RTarabic) September 27, 2019

​RT Arapça tarafından yayımlanan videoda Pompeo’nun hangi açıklamaları sorulduğu duyulmuyor.