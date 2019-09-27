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18:13 27 Eylül 2019
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    Suriye Bayrağı

    Suriye Anayasa Komitesi'nin yüzde 20'si kadınlardan oluşuyor

    © Sputnik / Mikhail Voskerenskiy
    Ortadoğu
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    Sputnik, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 23 Eylül'de resmen kurulduğunu duyurduğu Suriye Anayasa Komitesi üyelerinin nihai listesine ulaştı. Listenin yüzde 20'sinin kadınlardan oluştuğu görüldü.

    BM Genel Sekreteri Antonio Guterres
    © REUTERS / Leonhard Foeger
    BM, Suriye Anayasa Komitesi'nin oluşturulduğunu açıkladı
    Suriye krizine siyasi çözüm bulunması açısından en önemli kilometre taşlarından biri olarak kabul edilen Suriye Anayasa Komitesi kuruldu.

    Sputnik'in ulaştığı listeye göre yeni Suriye Anayasası oluşturma görevini yerine getirecek hükümet, muhalefet ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, komitede eşit şekilde temsil ediliyor.

    Yüzde 20'si kadınlardan oluşan Suriye Anayasa Komitesi'nin üyeleri şunlar:

    SİVİL TOPLUM TEMSİLCİLERİ

    1. Hadia Qaouqji – İstanbul merkezli Şam'ı Sevevler STK Başkanı
    2. Hala Naum Nahma
    3. Essam Al Takruri - Akademisyen ve yazar
    4. Daham Ahmad Al Hadi
    5. Iman Shahoud – Hakim, Suriye Devrim Mağdurlarının Haklarınu Koruma Derneği (ADVR) Başkanı
    6. Essam Al Zaibak - Şam Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Başkanı
    7. Hazem Fasih Al Ashi - Suriye merkezli Osool Menkul Kıymetler Aracu Kurumu Kurucu Ortağı
    8. Dursin Hussein Al Uskan
    9. Insaf Hamad - Suriyeli Kadınlar Danışma Kurulu üyesi
    10. Inam Ibrahim Niuf
    11. Jafia Ali - Suriye Özel İhtiyaçları Bulunan Çocuklar Kuruluşu Başkanı
    12. Ibrahim Al Diraji
    13. Bahajat Hajar
    14. George Elias Chamoun
    15. Hassan Haitham Mohamed Mahrous Hassan
    16. Aboud El Serag - Şam Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
    17. Ahmed Talib Kurdi - Suriye Demokratik Özgürlükleri ve İnsan Haklarını Savunma Komiteleri Konseyi eski üyesi
    18. Abd Al Ahad Saman Khaju
    19. Raba Abd Al Masih Mirza - Suriye Sivil Toplumu Başkanı
    20. Ali Mohammed Asad
    21. Ali Ahmad Abbas
    22. Ans Gassan Zaria
    23. Sabir Ali Bulul
    24. Jamana Qudur
    25. Khalid Udwan Al Halu
    26. Mohammed Gassan Al Qila
    27. Mohammed Mahir Qibaqibi
    28. Suleiman Abdullah Al Qirfan
    29. Mais Krydee - Syrian Democratic Front
    30. Samira Moubayed - Suriye Barış İçin Hristiyanlar  
    31. Sonya Mohammed Said Al Halbi
    32. Somer Manir Salih
    33. Samr George Al Diyub
    34. Rifa Samia
    35. Omar Abdulaziz Hallaj - Mimar ve danışman
    36. Raghda Zaidan
    37. Sabah Al Halaq
    38. Rasha Younes Lahalah
    39. Mosa Khalil Mitri
    40. Nail Gerges
    41. Mana Jindi
    42. Mana Fadallah Ubeid
    43. Mana Esbiro Salum
    44. Mamduh Al Tihan
    45. Mana Khaiti
    46. Mazen Ghariba
    47. Mazen Darwish – hukukçu, Suriye Basın ve İfade Özgürlüğü Merkezi Başkanı
    48. Elaph Yassin
    49. Mohammed Kheir Ayub
    50. Faiq Hawayja

    MUHALEFET TEMSİLCİLERİ

    Suriye - Şam - Bayrak
    © REUTERS / Omar Sanadiki
    Suriye Anayasası Komitesi kuruldu, 150 kişilik listeye PYD giremedi
    1. Ibrahim Al-Jabbawi - Suriye Ulusal Koalisyonu (SUK) Bilgi Ofisi Başkanı
    2. Ahmed al-Ahmar – Kahire Platformu üyesi
    3. Ahmad Al-Sayed
    4. Ahmed al-Asrawi - Uusal Koordinasyon Kurulu (ayrıca SUK)
    5. Ahmed Tomah – SUK
    6. Adwan Hashweh
    7. Elias Mafraj
    8. Anas al-Abdah - Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı
    9. Badr Jamous - SMDK Başkan Yardımcısı
    10. Bassma Kodmani – SUK, Suriye Ulusal Geçiş Konseyi eski sözcüsü
    11. Bashar Al-Haj Ali
    12. Bashar Al-Zoubi – Özgür Suriye Ordusu, Güney Cephesi
    13. Jibre’al Kouriyah
    14. Jamal Suleiman – Kahire Platformu Başkanı
    15. Hassan Al-Hariri
    16. Hassan Abed
    17. Hawas Sadoun - SMDK Kürt üyesi
    18. Dima Moussa - SMDK Başkan Yardımcısı
    19. Riyadh Al-Hassan
    20. Zahra Mohammad
    21. Sami Beitinjaneh – Moskova Platformu
    22. Safwan Akash - SUK
    23. Tariq al-Kurdi - SUK
    24. Abdel-Lahad Istayfawa
    25. Abdel-Bassit Al-Ways
    26. Abdel-Hamid Mohammad Wafa’ Rishah
    27. Abdel-Rashid Barakat
    28. Aroub Al-Masri
    29. Uthtar Mahmoud
    30. Ammar Al-Nahlas
    31. Awad al-Ali – Sürgündeki hükümetin Savunma Bakanı
    32. Firas Khalidi – Kahire Platformu
    33. Kassem Darwish – Kahire Platformu
    34. Mohammad Al-Saadi
    35. Mohammad Rashid - Ceyş-el Nasr Sözcüsü
    36. Mohammad Ali Al-Sabbagh
    37. Mohammad Nouri Ahmad
    38. Mahmoud ‘Attour
    39. Marah Al-Baqa’i
    40. Mohannad Dlykan – Moskova Platformu
    41. Nibras Al-Fadel
    42. Hadi al-Bahra - SMDK eski başkanı
    43. Hanadi Abu Arab – SUK
    44. Haytham Rahmeh – ÖSO
    45. Yasser al-Khamees
    46. Yasser al-Farhan - SMDK Siyasi Komitesi eski üyesi
    47. Yahya Aridi – SUK sözcüsü
    48. Yahya Aziz - Demokratik Değişim için Ulusal Koordinasyon Komitesi
    49. Yusuf Suleiman
    50. Yusuf Kadura

    HÜKÜMET TEMSİLCİLERİ:

    Suriye Bayrağı
    © Sputnik /
    Suriye Anayasa Komitesi 30 Ekim'de Cenevre'de toplanacak
    1. Amal Fouad Yaziji
    2. Ayman Yahya Hamdan
    3. Ayhab Shibli Hamed
    4. Ahmad Fareq Mohammad ‘Arnous
    5. Ahmad Kuzbari – Milletvekili, Soçi Ulusal Diyalog Kongresi katılımcısı
    6. Ashwaq Ayoub ‘Abbas – Şam Üniversitesi, Soçi Ulusal Diyalog Kongresi katılımcısı
    7. Amjad Yasseen Issa – Soçi Ulusal Diyalog Kongresi katılımcısı
    8. Anissa Ibrahim Abboud
    9. Ayham Abdel-Rahman Al-Hourani
    10. Bashir Suleiman Al-Halbouni
    11. Turki Aziz Hassan
    12. Jaziya Abdel-Sheikh Ali
    13. Jansit Kazan – attended Sochi
    14. Jamal ‘Abdel-Razzaq Qadri
    15. Jamilah Muslim Al-Sharbaji
    16. Hassan Abdullah Al-Atrash
    17. Hussein Fawzi Farhou
    18. Khaled Khaz’al Khaz’al – Soçi Ulusal Diyalog Kongresi katılımcısı
    19. Khaled Moussa Al-‘Abboud
    20. Dareen ‘Abdel-Salaam Suleiman – Soçi Ulusal Diyalog Kongresi katılımcısı
    21. Ra’eda Yasseen Waqaf
    22. Radwan Ibrahim Mustafa – Soçi Ulusal Diyalog Kongresi katılımcısı
    23. Riyadh Ali Tawouz
    24. Raymoun Sabri Hilal
    25. Sa’ad ‘Abdel-Wahid Nahili
    26. Shireen ‘Abdel-‘Aziz Al-Yousef
    27. Safwan Mohammad Al-Qarbi
    28. Taleb Mohamad Qadi Ameen
    29. Tareq ‘Abdel-Al-Majid Qoutrush – Soçi Ulusal Diyalog Kongresi katılımcısı
    30. ‘Abdel-Qader ‘Umar Qablan
    31. ‘Abdel-Qader Mohammad Sha’aban ‘Azouz
    32. ‘Abdullah Mohammad Al-Sayyed
    33. ‘Issa Madallah Al-‘Mikhoul
    34. Ghassan Suleiman ‘Abbas
    35. Fahd Ahmad Al-‘Adawi
    36. Mohammad Akram Mohammad Tayseer Al-‘Ajlani – Soçi Ulusal Diyalog Kongresi katılımcısı
    37. Mohammad Bara’a Ahmad Rashid Qaterji
    38. Mohammad Khayr Ahmad Al-‘Akkam
    39. Mohammad Khayr Firas Kinbaher
    40. Mohammad ‘Issam Ahmad Hazimi
    41. Mohammad ‘Alaa’ Mohammad MahjoubAl-Tinawi
    42. Mohammad Maher ‘Abdullah Al-‘Albi
    43. Mohammad Maher Mahmoud Qabaqibi – Soçi Ulusal Diyalog Kongresi katılımcısı
    44. Maha Mohammad ‘Ali Al-Ajili
    45. Moussa Elias ‘Abdel-Nour
    46. Muad Mohammad Nasser – Soçi Ulusal Diyalog Kongresi katılımcısı
    47. Nizal Sadiq Sidqani
    48. Nazar Ali Al-Skief – Soçi Ulusal Diyalog Kongresi katılımcısı
    49. Noura Mardirous Arisiyan
    50. Hisham Hassan Al-Taas

    Suriye Anayasa Komitesi'nin kuruluşu 23 Eylül'de ilan edilmişti.

    Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Suriye Anayasa Komitesi'nin ilk toplantısının 30 Ekim'de Cenevre'de gerçekleştirileceğini açıklamıştı.

    Sputnik'e konuşan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkan Yardımcısı Abdullah Gedo, Suriye Anayasası Komitesi için oluşturulan listeye PYD ve TEV-DEM'den kimsenin giremediğini söylemişti.

    Gedo, "Türkiye'nin talebi sonucu PYD ve TEV-DEM'den kimse listeye giremedi. Listenin oluşmasında Türkiye, Rusya ve İran'ın çok katkıları oldu. Kurulan Anayasa Komitesi Suriye sorununun siyasi çözümüne katkı sağlayacaktır" demişti.

    PYD'yi PKK'nın Suriye kolunun siyasi uzantısı olarak gören Ankara, PYD'nin Anayasa Komitesi’nde yer almasına şiddetle karşı çıkıyor.

    Etiketler:
    Antonio Guterres, Suriye Anayasa Komitesi, Suriye
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