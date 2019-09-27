Suriye Anayasa Komitesi'nin yüzde 20'si kadınlardan oluşuyor

Suriye krizine siyasi çözüm bulunması açısından en önemli kilometre taşlarından biri olarak kabul edilen Suriye Anayasa Komitesi kuruldu.

Sputnik'in ulaştığı listeye göre yeni Suriye Anayasası oluşturma görevini yerine getirecek hükümet, muhalefet ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, komitede eşit şekilde temsil ediliyor.

Yüzde 20'si kadınlardan oluşan Suriye Anayasa Komitesi'nin üyeleri şunlar:

SİVİL TOPLUM TEMSİLCİLERİ

1. Hadia Qaouqji – İstanbul merkezli Şam'ı Sevevler STK Başkanı

2. Hala Naum Nahma

3. Essam Al Takruri - Akademisyen ve yazar

4. Daham Ahmad Al Hadi

5. Iman Shahoud – Hakim, Suriye Devrim Mağdurlarının Haklarınu Koruma Derneği (ADVR) Başkanı

6. Essam Al Zaibak - Şam Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Başkanı

7. Hazem Fasih Al Ashi - Suriye merkezli Osool Menkul Kıymetler Aracu Kurumu Kurucu Ortağı

8. Dursin Hussein Al Uskan

9. Insaf Hamad - Suriyeli Kadınlar Danışma Kurulu üyesi

10. Inam Ibrahim Niuf

11. Jafia Ali - Suriye Özel İhtiyaçları Bulunan Çocuklar Kuruluşu Başkanı

12. Ibrahim Al Diraji

13. Bahajat Hajar

14. George Elias Chamoun

15. Hassan Haitham Mohamed Mahrous Hassan

16. Aboud El Serag - Şam Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

17. Ahmed Talib Kurdi - Suriye Demokratik Özgürlükleri ve İnsan Haklarını Savunma Komiteleri Konseyi eski üyesi

18. Abd Al Ahad Saman Khaju

19. Raba Abd Al Masih Mirza - Suriye Sivil Toplumu Başkanı

20. Ali Mohammed Asad

21. Ali Ahmad Abbas

22. Ans Gassan Zaria

23. Sabir Ali Bulul

24. Jamana Qudur

25. Khalid Udwan Al Halu

26. Mohammed Gassan Al Qila

27. Mohammed Mahir Qibaqibi

28. Suleiman Abdullah Al Qirfan

29. Mais Krydee - Syrian Democratic Front

30. Samira Moubayed - Suriye Barış İçin Hristiyanlar

31. Sonya Mohammed Said Al Halbi

32. Somer Manir Salih

33. Samr George Al Diyub

34. Rifa Samia

35. Omar Abdulaziz Hallaj - Mimar ve danışman

36. Raghda Zaidan

37. Sabah Al Halaq

38. Rasha Younes Lahalah

39. Mosa Khalil Mitri

40. Nail Gerges

41. Mana Jindi

42. Mana Fadallah Ubeid

43. Mana Esbiro Salum

44. Mamduh Al Tihan

45. Mana Khaiti

46. Mazen Ghariba

47. Mazen Darwish – hukukçu, Suriye Basın ve İfade Özgürlüğü Merkezi Başkanı

48. Elaph Yassin

49. Mohammed Kheir Ayub

50. Faiq Hawayja

MUHALEFET TEMSİLCİLERİ

1. Ibrahim Al-Jabbawi - Suriye Ulusal Koalisyonu (SUK) Bilgi Ofisi Başkanı2. Ahmed al-Ahmar – Kahire Platformu üyesi3. Ahmad Al-Sayed4. Ahmed al-Asrawi - Uusal Koordinasyon Kurulu (ayrıca SUK)5. Ahmed Tomah – SUK6. Adwan Hashweh7. Elias Mafraj8. Anas al-Abdah - Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı9. Badr Jamous - SMDK Başkan Yardımcısı10. Bassma Kodmani – SUK, Suriye Ulusal Geçiş Konseyi eski sözcüsü11. Bashar Al-Haj Ali12. Bashar Al-Zoubi – Özgür Suriye Ordusu, Güney Cephesi13. Jibre’al Kouriyah14. Jamal Suleiman – Kahire Platformu Başkanı15. Hassan Al-Hariri16. Hassan Abed17. Hawas Sadoun - SMDK Kürt üyesi18. Dima Moussa - SMDK Başkan Yardımcısı19. Riyadh Al-Hassan20. Zahra Mohammad21. Sami Beitinjaneh – Moskova Platformu22. Safwan Akash - SUK23. Tariq al-Kurdi - SUK24. Abdel-Lahad Istayfawa25. Abdel-Bassit Al-Ways26. Abdel-Hamid Mohammad Wafa’ Rishah27. Abdel-Rashid Barakat28. Aroub Al-Masri29. Uthtar Mahmoud30. Ammar Al-Nahlas31. Awad al-Ali – Sürgündeki hükümetin Savunma Bakanı32. Firas Khalidi – Kahire Platformu33. Kassem Darwish – Kahire Platformu34. Mohammad Al-Saadi35. Mohammad Rashid - Ceyş-el Nasr Sözcüsü36. Mohammad Ali Al-Sabbagh37. Mohammad Nouri Ahmad38. Mahmoud ‘Attour39. Marah Al-Baqa’i40. Mohannad Dlykan – Moskova Platformu41. Nibras Al-Fadel42. Hadi al-Bahra - SMDK eski başkanı43. Hanadi Abu Arab – SUK44. Haytham Rahmeh – ÖSO45. Yasser al-Khamees46. Yasser al-Farhan - SMDK Siyasi Komitesi eski üyesi47. Yahya Aridi – SUK sözcüsü48. Yahya Aziz - Demokratik Değişim için Ulusal Koordinasyon Komitesi49. Yusuf Suleiman50. Yusuf Kadura

HÜKÜMET TEMSİLCİLERİ:

1. Amal Fouad Yaziji2. Ayman Yahya Hamdan3. Ayhab Shibli Hamed4. Ahmad Fareq Mohammad ‘Arnous5. Ahmad Kuzbari – Milletvekili, Soçi Ulusal Diyalog Kongresi katılımcısı6. Ashwaq Ayoub ‘Abbas – Şam Üniversitesi, Soçi Ulusal Diyalog Kongresi katılımcısı7. Amjad Yasseen Issa – Soçi Ulusal Diyalog Kongresi katılımcısı8. Anissa Ibrahim Abboud9. Ayham Abdel-Rahman Al-Hourani10. Bashir Suleiman Al-Halbouni11. Turki Aziz Hassan12. Jaziya Abdel-Sheikh Ali13. Jansit Kazan – attended Sochi14. Jamal ‘Abdel-Razzaq Qadri15. Jamilah Muslim Al-Sharbaji16. Hassan Abdullah Al-Atrash17. Hussein Fawzi Farhou18. Khaled Khaz’al Khaz’al – Soçi Ulusal Diyalog Kongresi katılımcısı19. Khaled Moussa Al-‘Abboud20. Dareen ‘Abdel-Salaam Suleiman – Soçi Ulusal Diyalog Kongresi katılımcısı21. Ra’eda Yasseen Waqaf22. Radwan Ibrahim Mustafa – Soçi Ulusal Diyalog Kongresi katılımcısı23. Riyadh Ali Tawouz24. Raymoun Sabri Hilal25. Sa’ad ‘Abdel-Wahid Nahili26. Shireen ‘Abdel-‘Aziz Al-Yousef27. Safwan Mohammad Al-Qarbi28. Taleb Mohamad Qadi Ameen29. Tareq ‘Abdel-Al-Majid Qoutrush – Soçi Ulusal Diyalog Kongresi katılımcısı30. ‘Abdel-Qader ‘Umar Qablan31. ‘Abdel-Qader Mohammad Sha’aban ‘Azouz32. ‘Abdullah Mohammad Al-Sayyed33. ‘Issa Madallah Al-‘Mikhoul34. Ghassan Suleiman ‘Abbas35. Fahd Ahmad Al-‘Adawi36. Mohammad Akram Mohammad Tayseer Al-‘Ajlani – Soçi Ulusal Diyalog Kongresi katılımcısı37. Mohammad Bara’a Ahmad Rashid Qaterji38. Mohammad Khayr Ahmad Al-‘Akkam39. Mohammad Khayr Firas Kinbaher40. Mohammad ‘Issam Ahmad Hazimi41. Mohammad ‘Alaa’ Mohammad MahjoubAl-Tinawi42. Mohammad Maher ‘Abdullah Al-‘Albi43. Mohammad Maher Mahmoud Qabaqibi – Soçi Ulusal Diyalog Kongresi katılımcısı44. Maha Mohammad ‘Ali Al-Ajili45. Moussa Elias ‘Abdel-Nour46. Muad Mohammad Nasser – Soçi Ulusal Diyalog Kongresi katılımcısı47. Nizal Sadiq Sidqani48. Nazar Ali Al-Skief – Soçi Ulusal Diyalog Kongresi katılımcısı49. Noura Mardirous Arisiyan50. Hisham Hassan Al-Taas

Suriye Anayasa Komitesi'nin kuruluşu 23 Eylül'de ilan edilmişti.

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Suriye Anayasa Komitesi'nin ilk toplantısının 30 Ekim'de Cenevre'de gerçekleştirileceğini açıklamıştı.

Sputnik'e konuşan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkan Yardımcısı Abdullah Gedo, Suriye Anayasası Komitesi için oluşturulan listeye PYD ve TEV-DEM'den kimsenin giremediğini söylemişti.

Gedo, "Türkiye'nin talebi sonucu PYD ve TEV-DEM'den kimse listeye giremedi. Listenin oluşmasında Türkiye, Rusya ve İran'ın çok katkıları oldu. Kurulan Anayasa Komitesi Suriye sorununun siyasi çözümüne katkı sağlayacaktır" demişti.

PYD'yi PKK'nın Suriye kolunun siyasi uzantısı olarak gören Ankara, PYD'nin Anayasa Komitesi’nde yer almasına şiddetle karşı çıkıyor.