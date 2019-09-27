Suriye Anayasa Komitesi'nin yüzde 20'si kadınlardan oluşuyor

Sputnik'in ulaştığı listeye göre yeni Suriye Anayasası oluşturma görevini yerine getirecek hükümet, muhalefet ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, komitede eşit şekilde temsil ediliyor.
Yüzde 20'si kadınlardan oluşan Suriye Anayasa Komitesi'nin üyeleri şunlar:
SİVİL TOPLUM TEMSİLCİLERİ
1. Hadia Qaouqji – İstanbul merkezli Şam'ı Sevevler STK Başkanı
2. Hala Naum Nahma
3. Essam Al Takruri - Akademisyen ve yazar
4. Daham Ahmad Al Hadi
5. Iman Shahoud – Hakim, Suriye Devrim Mağdurlarının Haklarınu Koruma Derneği (ADVR) Başkanı
6. Essam Al Zaibak - Şam Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Başkanı
7. Hazem Fasih Al Ashi - Suriye merkezli Osool Menkul Kıymetler Aracu Kurumu Kurucu Ortağı
8. Dursin Hussein Al Uskan
9. Insaf Hamad - Suriyeli Kadınlar Danışma Kurulu üyesi
10. Inam Ibrahim Niuf
11. Jafia Ali - Suriye Özel İhtiyaçları Bulunan Çocuklar Kuruluşu Başkanı
12. Ibrahim Al Diraji
13. Bahajat Hajar
14. George Elias Chamoun
15. Hassan Haitham Mohamed Mahrous Hassan
16. Aboud El Serag - Şam Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
17. Ahmed Talib Kurdi - Suriye Demokratik Özgürlükleri ve İnsan Haklarını Savunma Komiteleri Konseyi eski üyesi
18. Abd Al Ahad Saman Khaju
19. Raba Abd Al Masih Mirza - Suriye Sivil Toplumu Başkanı
20. Ali Mohammed Asad
21. Ali Ahmad Abbas
22. Ans Gassan Zaria
23. Sabir Ali Bulul
24. Jamana Qudur
25. Khalid Udwan Al Halu
26. Mohammed Gassan Al Qila
27. Mohammed Mahir Qibaqibi
28. Suleiman Abdullah Al Qirfan
29. Mais Krydee - Syrian Democratic Front
30. Samira Moubayed - Suriye Barış İçin Hristiyanlar
31. Sonya Mohammed Said Al Halbi
32. Somer Manir Salih
33. Samr George Al Diyub
34. Rifa Samia
35. Omar Abdulaziz Hallaj - Mimar ve danışman
36. Raghda Zaidan
37. Sabah Al Halaq
38. Rasha Younes Lahalah
39. Mosa Khalil Mitri
40. Nail Gerges
41. Mana Jindi
42. Mana Fadallah Ubeid
43. Mana Esbiro Salum
44. Mamduh Al Tihan
45. Mana Khaiti
46. Mazen Ghariba
47. Mazen Darwish – hukukçu, Suriye Basın ve İfade Özgürlüğü Merkezi Başkanı
48. Elaph Yassin
49. Mohammed Kheir Ayub
50. Faiq Hawayja
MUHALEFET TEMSİLCİLERİ
2. Ahmed al-Ahmar – Kahire Platformu üyesi
3. Ahmad Al-Sayed
4. Ahmed al-Asrawi - Uusal Koordinasyon Kurulu (ayrıca SUK)
5. Ahmed Tomah – SUK
6. Adwan Hashweh
7. Elias Mafraj
8. Anas al-Abdah - Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı
9. Badr Jamous - SMDK Başkan Yardımcısı
10. Bassma Kodmani – SUK, Suriye Ulusal Geçiş Konseyi eski sözcüsü
11. Bashar Al-Haj Ali
12. Bashar Al-Zoubi – Özgür Suriye Ordusu, Güney Cephesi
13. Jibre’al Kouriyah
14. Jamal Suleiman – Kahire Platformu Başkanı
15. Hassan Al-Hariri
16. Hassan Abed
17. Hawas Sadoun - SMDK Kürt üyesi
18. Dima Moussa - SMDK Başkan Yardımcısı
19. Riyadh Al-Hassan
20. Zahra Mohammad
21. Sami Beitinjaneh – Moskova Platformu
22. Safwan Akash - SUK
23. Tariq al-Kurdi - SUK
24. Abdel-Lahad Istayfawa
25. Abdel-Bassit Al-Ways
26. Abdel-Hamid Mohammad Wafa’ Rishah
27. Abdel-Rashid Barakat
28. Aroub Al-Masri
29. Uthtar Mahmoud
30. Ammar Al-Nahlas
31. Awad al-Ali – Sürgündeki hükümetin Savunma Bakanı
32. Firas Khalidi – Kahire Platformu
33. Kassem Darwish – Kahire Platformu
34. Mohammad Al-Saadi
35. Mohammad Rashid - Ceyş-el Nasr Sözcüsü
36. Mohammad Ali Al-Sabbagh
37. Mohammad Nouri Ahmad
38. Mahmoud ‘Attour
39. Marah Al-Baqa’i
40. Mohannad Dlykan – Moskova Platformu
41. Nibras Al-Fadel
42. Hadi al-Bahra - SMDK eski başkanı
43. Hanadi Abu Arab – SUK
44. Haytham Rahmeh – ÖSO
45. Yasser al-Khamees
46. Yasser al-Farhan - SMDK Siyasi Komitesi eski üyesi
47. Yahya Aridi – SUK sözcüsü
48. Yahya Aziz - Demokratik Değişim için Ulusal Koordinasyon Komitesi
49. Yusuf Suleiman
50. Yusuf Kadura
HÜKÜMET TEMSİLCİLERİ:
2. Ayman Yahya Hamdan
3. Ayhab Shibli Hamed
4. Ahmad Fareq Mohammad ‘Arnous
5. Ahmad Kuzbari – Milletvekili, Soçi Ulusal Diyalog Kongresi katılımcısı
6. Ashwaq Ayoub ‘Abbas – Şam Üniversitesi, Soçi Ulusal Diyalog Kongresi katılımcısı
7. Amjad Yasseen Issa – Soçi Ulusal Diyalog Kongresi katılımcısı
8. Anissa Ibrahim Abboud
9. Ayham Abdel-Rahman Al-Hourani
10. Bashir Suleiman Al-Halbouni
11. Turki Aziz Hassan
12. Jaziya Abdel-Sheikh Ali
13. Jansit Kazan – attended Sochi
14. Jamal ‘Abdel-Razzaq Qadri
15. Jamilah Muslim Al-Sharbaji
16. Hassan Abdullah Al-Atrash
17. Hussein Fawzi Farhou
18. Khaled Khaz’al Khaz’al – Soçi Ulusal Diyalog Kongresi katılımcısı
19. Khaled Moussa Al-‘Abboud
20. Dareen ‘Abdel-Salaam Suleiman – Soçi Ulusal Diyalog Kongresi katılımcısı
21. Ra’eda Yasseen Waqaf
22. Radwan Ibrahim Mustafa – Soçi Ulusal Diyalog Kongresi katılımcısı
23. Riyadh Ali Tawouz
24. Raymoun Sabri Hilal
25. Sa’ad ‘Abdel-Wahid Nahili
26. Shireen ‘Abdel-‘Aziz Al-Yousef
27. Safwan Mohammad Al-Qarbi
28. Taleb Mohamad Qadi Ameen
29. Tareq ‘Abdel-Al-Majid Qoutrush – Soçi Ulusal Diyalog Kongresi katılımcısı
30. ‘Abdel-Qader ‘Umar Qablan
31. ‘Abdel-Qader Mohammad Sha’aban ‘Azouz
32. ‘Abdullah Mohammad Al-Sayyed
33. ‘Issa Madallah Al-‘Mikhoul
34. Ghassan Suleiman ‘Abbas
35. Fahd Ahmad Al-‘Adawi
36. Mohammad Akram Mohammad Tayseer Al-‘Ajlani – Soçi Ulusal Diyalog Kongresi katılımcısı
37. Mohammad Bara’a Ahmad Rashid Qaterji
38. Mohammad Khayr Ahmad Al-‘Akkam
39. Mohammad Khayr Firas Kinbaher
40. Mohammad ‘Issam Ahmad Hazimi
41. Mohammad ‘Alaa’ Mohammad MahjoubAl-Tinawi
42. Mohammad Maher ‘Abdullah Al-‘Albi
43. Mohammad Maher Mahmoud Qabaqibi – Soçi Ulusal Diyalog Kongresi katılımcısı
44. Maha Mohammad ‘Ali Al-Ajili
45. Moussa Elias ‘Abdel-Nour
46. Muad Mohammad Nasser – Soçi Ulusal Diyalog Kongresi katılımcısı
47. Nizal Sadiq Sidqani
48. Nazar Ali Al-Skief – Soçi Ulusal Diyalog Kongresi katılımcısı
49. Noura Mardirous Arisiyan
50. Hisham Hassan Al-Taas
Suriye Anayasa Komitesi'nin kuruluşu 23 Eylül'de ilan edilmişti.
Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Suriye Anayasa Komitesi'nin ilk toplantısının 30 Ekim'de Cenevre'de gerçekleştirileceğini açıklamıştı.
Sputnik'e konuşan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkan Yardımcısı Abdullah Gedo, Suriye Anayasası Komitesi için oluşturulan listeye PYD ve TEV-DEM'den kimsenin giremediğini söylemişti.
Gedo, "Türkiye'nin talebi sonucu PYD ve TEV-DEM'den kimse listeye giremedi. Listenin oluşmasında Türkiye, Rusya ve İran'ın çok katkıları oldu. Kurulan Anayasa Komitesi Suriye sorununun siyasi çözümüne katkı sağlayacaktır" demişti.
PYD'yi PKK'nın Suriye kolunun siyasi uzantısı olarak gören Ankara, PYD'nin Anayasa Komitesi’nde yer almasına şiddetle karşı çıkıyor.
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