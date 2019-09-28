İran'ın serbest bıraktığı İngiliz tankeri Dubai kıyısına ulaştı

İki aydan fazla bir süredir İran'ın Bender Abbas limanı açıklarında tutulan İngiltere bandıralı 'Stena Impero' tankerinin cuma günü demir aldığı ve geçtiğimiz saatlerde Dubai kıyısına ulaştığı bildirildi. İran makamları, hafta başı tankeri serbest bırakma kararı aldıklarını açıklamıştı.

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık yönetiminin 'Suriye'ye petrol taşıdığı' gerekçesiyle İran'a ait 'Grace 1' isimil petrol tankerini alıkoymasına yanıt olarak İran'ın alıkoyduğu İngiltere bandıralı 'Stena Impero' tankerinin pazartesi günü duyurulan serbest bırakma kararının ardından geçtiğimiz saatlerde Dubai kıyılarına ulaştığı bildirildi.

Hürmüzgan eyaletinin denizcilik kurumundan yapılan açıklamada, tankerin cuma günü yerel saatle 09.00'da İran Körfezi'nin uluslararası sularına yol aldığı belirtildi.

Açıklamada, serbest bırakma kararına rağmen tanker hakkındaki davanın İran mahkemelerinde henüz sürdüğü bilgisi verildi.

Ayrıca açıklamada, tankerin kaptanı ve mürettebatının şikayetçi olmadığı ve bu konuda yazılı, resmi bir açıklamada bulunduğu kaydedildi.

MarineTraffic.com'un aktardığına göre tanker, yerel saatle 20.00'da Dubai açıklarına ulaştı ve yolculuğa ara verdi.

Geminin sahibi olan İsveçli şirket Stena Bulk'un CEO'su Erik Hanell, AFP'ye yaptığı açıklamada, tankerin yerel saatle 09.45'te uluslararası sulara ulaştığını ve mürettebatın buradan ülkelerine gönderileceği Dubai limanına gitmek üzere yolculuğuna devam etti.

Yaşananları 'açıkça bir rahatlama' olarak değerlendiren Hanell, şimdiden sonra önceliğin gemi mürettebatı olacağını belirtti.

Şirket mürettebatın isimlerini açıklamadı.