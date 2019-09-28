İran'ın serbest bıraktığı İngiliz tankeri Dubai kıyısına ulaştı

Hürmüzgan eyaletinin denizcilik kurumundan yapılan açıklamada, tankerin cuma günü yerel saatle 09.00'da İran Körfezi'nin uluslararası sularına yol aldığı belirtildi.
Açıklamada, serbest bırakma kararına rağmen tanker hakkındaki davanın İran mahkemelerinde henüz sürdüğü bilgisi verildi.
Ayrıca açıklamada, tankerin kaptanı ve mürettebatının şikayetçi olmadığı ve bu konuda yazılı, resmi bir açıklamada bulunduğu kaydedildi.
MarineTraffic.com'un aktardığına göre tanker, yerel saatle 20.00'da Dubai açıklarına ulaştı ve yolculuğa ara verdi.
According to our #AIS data, #StenaImpero has started moving. Check the vessel's movements here: https://t.co/WffCnE8NyQ #MarineTraffic #Iran #Shipping pic.twitter.com/DjJ5pvMTq9— MarineTraffic (@MarineTraffic) September 27, 2019
Geminin sahibi olan İsveçli şirket Stena Bulk'un CEO'su Erik Hanell, AFP'ye yaptığı açıklamada, tankerin yerel saatle 09.45'te uluslararası sulara ulaştığını ve mürettebatın buradan ülkelerine gönderileceği Dubai limanına gitmek üzere yolculuğuna devam etti.
Yaşananları 'açıkça bir rahatlama' olarak değerlendiren Hanell, şimdiden sonra önceliğin gemi mürettebatı olacağını belirtti.
Şirket mürettebatın isimlerini açıklamadı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)