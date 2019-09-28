Suriye'de İran Devrim Muhafızları'na hava saldırısı

Suriye'nin Irak sınırındaki ilçesi Elbukemal'de konuşlu İran Devrim Muhafızları'na ait bir askeri noktaya, aidiyeti bilinmeyen savaş uçağı tarafından hava saldırısı düzenlendi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suriye'nin Deyrizor iline bağlı Elbukemal ilçesinde bulunan İran Devrim Muhafızları'na ait askeri nokta, dün gece hava saldırısıyla hedef alındı.

Kaynaklar, saldırıyı düzenleyen uçağın aidiyetinin henüz netleşmediğini ifade etti.

İran Devrim Muhafızları mensupları, Irak sınırında yer alan ilçedeki İran destekli grupları komuta ediyor.

Suriye yönetimi, İran destekli grupların ve Rusya'nın desteğiyle Kasım 2017'de Deyrizor'un batısındaki IŞİD işgaline son vererek kentin bu kısmını yeniden kontrolü altına aldı.

İran destekli yabancı gruplar, en yoğun şekilde Irak sınırındaki Deyrizor'da varlık gösteriyor.

Deyrizor'daki İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli gruplara da İran Devrim Muhafızları mensupları komuta ediyor.

Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor, İran'dan Lübnan'a uzanan kara bağlantısını sağlayan kent konumunda bulunuyor. Irak ve Ürdün'den gelen boru hatlarıyla ticaret yolları da bu kentten geçiyor.