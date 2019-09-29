IKBY, 250 bin varil petrol gelirini Bağdat'a teslim etmeye 'hazır'

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), 250 bin varil petrol gelirini, Irak bütçesinden payının kesilmemesi karşılığında Bağdat’a teslim etmeye hazır olduğunu söyledi.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlenen Güvenlik ve Ekonomi Forumu’na katılan IKBY Parlamentosu Başkan Yardımcısı Hemin Havrami, Irak Maliye Bakanı Fuat Hüseyin ile Bağdat ve Erbil arasındaki sorunları görüştü.

IKBY Parlamentosu tarafından yapılan açıklamada, Havrami başkanlığındaki IKBY heyetinin Maliye Bakanı ile yaptıkları görüşmede iki taraf arasındaki sorunların anayasa çerçevesinde çözülmesi gerektiğinin vurgulandığı ifade edildi.

Açıklamada IKBY’nin iyi niyet göstergesi olarak günlük 250 bin varil petrol gelirini, IKBY’nin bütçeden payını göndermek karşılığında, Irak'ın petrol şirketi SOMO’ya teslim etmeye hazır olduğu kaydedildi.

Hem Bağdat hem de Erbil’in sorunları çözmek için iyi niyetli ve iyi ilişkileri bulunduğuna dikkat çeken Irak Maliye Bakanı Hüseyin ise, bütün sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı.