Husiler: Suudi Arabistan'da 350 kilometrekarelik alanı ele geçirdik

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Necran'da 350 kilometrekarelik bir alanın kontrolünü ele geçirdiklerini iddia etti.

El Mesire televizyonunun haberine göre, Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, 'Allah'tan Gelen Zafer' adı verilen operasyonun ilk aşamasında Necran'da, içinde askeri kampların da bulunduğu 350 kilometrekarelik bir alanı ele geçirdiklerini öne sürdü.

Düzenledikleri operasyonda Yemen ordusundan en az 200 kişinin hayatını kaybettiğini iddia eden Seri, "Birliklerimiz, yaralı düşmanlara ilk yardım götürmeye çalıştı. Ancak koalisyon güçlerinin devam eden uçuşları nedeniyle düşman saflarında verilen kayıplar arttı" ifadelerini kullandı.

'2 BİNDEN FAZLA ASKER ESİR ALINDI'

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden aralarında çocukların da bulunduğu 2 binden fazla askerin esir alındığını açıklayan Seri, silahlı insansız hava araçlarıyla 20'den fazla operasyon düzenlediklerini, bunlardan birinde de başkent Riyad'daki hassas askeri bir hedefe saldırı gerçekleştirdiklerini aktardı.