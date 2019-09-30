Suudi Veliaht Prensi: İran ile savaş, küresel ekonomiyi çökertir

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ve İran ile yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. Bin Selman, İran ile askeri değil, siyasi bir çözümü tercih edeceğini belirtti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, İran ile yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Prens, uluslararası toplumun İran'ı caydırmak için bir araya gelmemesi halinde petrol fiyatlarının 'hayal edilemeyecek derecede yüksek rakamlara ulaşabileceği' konusunda uyarıda bulundu.

CBS kanalının '60 Minutes' programında soruları yanıtlayan Suudi Veliaht Prensi Bin Selman, Suudi ajanlara yaklaşık bir yıl önce Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi yönünde emir verdiği yönündeki iddiaları "Kesinlikle hayır" diyerek reddetti. Bin Selman, ülkesinin lideri olduğu için sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu kabul etti.

'BU BİR HATAYDI'

Veliaht Prens, cinayete ilişkin "Bu bir hataydı. Gelecekte böyle bir şeyden kaçınmak için elimden geleni yapmalıyım" diye konuştu.

Bin Selman, "Suudi hükümetindeki 3 milyon çalışanın günlük olarak neler yaptığını bilmem gerektiğini mi düşünüyorlar? Bu 3 milyon kişinin kendi günlük raporlarını lider ve en yüksek rütbeli ikinci kişiye göndermeleri imkansız" şeklinde konuştu. Veliaht Prens, soruşturmalar yürütüldüğünü ve rütbelerine bakılmaksızın, herhangi birisine karşı yapılan suçlamalar kanıtlandığında mahkemeye çıkarılacağını ve istisna yapılmayacağını dile getirdi.

Saudi Arabia's Mohammad bin Salman interviewed by CBS News' Norah O'Donnell for 60 Minutes https://t.co/jiB6EyBdjb — 60 Minutes (@60Minutes) September 28, 2019

İran ile yaşanan gerilime değinen Bin Selman, "Dünya İran'ı caydırmak için güçlü ve sağlam bir eylemde bulunmazsa, dünya çıkarlarını tehdit edecek şekilde daha fazla tırmanış göreceğiz" dedi.

'İRAN İLE SAVAŞ KÜRESEL EKONOMİYİ ÇÖKERTİR'

"Petrol tedariki kesilecek ve petrol fiyatları daha önce görmediğimiz, düşünülemez derecede yüksek rakamlara sıçrayacak" ifadelerini kullanan Bin Selman, barışçıl bir karar vermeyi tercih ettiğini, çünkü Suudi Arabistan ile İran arasındaki bir savaşın küresel ekonomiyi çökerteceğini söyledi.

© AFP 2019 / Husiler: Suudi Arabistan'da 350 kilometrekarelik alanı ele geçirdik

Veliaht Prens, "Siyasi ve barışçıl bir çözüm, askeri olandan çok daha iyi" diye konuştu.

Bin Selman ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'ın nükleer programı hakkında yeni bir anlaşma yapmak için İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle görüşmesi gerektiğini ifade etti.

Öte yandan Veliaht Prens, İran'a Yemen'deki Husilere verdiği desteği sonlandırma çağrısını yineleyerek savaşı sona erdirmeye yönelik siyasi bir çözüm için tüm girişimlere açık olduğunu dile getirdi.

14 Eylül cumartesi günü sabah saatlerinde Suudi Arabistan'ın doğusunda yer alan ve devlet petrol şirketi Aramco'ya ait petrol tesislerine saldırılar düzenlenmişti. Saldırıyı Husiler üstlenirken ABD, İran'ı sorumlu tutmuş ve saldırının kuzeybatıdan geldiği konusunda ısrarcı olmuştu.

Husiler, geçen gün Suudi Arabistan'ın güney sınırındaki Necran bölgesindeki askeri hedeflere yönelik geniş çaplı saldırılar başlatmış, 350 kilometrekarelik bir alanı ele geçirdiğini ve binlerce Suudi askeri esir aldığını duyurmuştu.