İran: Suudi Arabistan, diğer ülkelerin liderleri aracılığıyla İran'a mesaj gönderdi

Suudi Arabistan yönetiminin 'diğer ülkelerin liderleri aracılığıyla' kendilerine mesaj gönderdiğini açıklayan İran hükümet sözcüsü, Suudi Arabistan'ın tavır değiştirmesi durumunda bunun İran tarafından memnuniyetle karşılanacağını belirtti.

İran hükümet sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın diğer ülkelerin liderleri aracılığıyla Tahran yönetimine mesaj gönderdiği belirtildi.

ILNA Haber Ajansı'na konuşan Sözcü Ali Rabiei "Suudiler İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye iletilmek üzere başka ülkelerin liderleri üzerinden mesaj gönderdi. Eğer Suudi Arabistan gerçek bir tutum değişikliğine gidecekse İran bunu memnuniyetle karşılar" ifadelerini kullandı.

Rabiei, mesajların içeriğine ilişkin ise ayrıntı vermedi.