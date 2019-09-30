İran: Suudi Arabistan, diğer ülkelerin liderleri aracılığıyla İran'a mesaj gönderdi

İran hükümet sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın diğer ülkelerin liderleri aracılığıyla Tahran yönetimine mesaj gönderdiği belirtildi.
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ILNA Haber Ajansı'na konuşan Sözcü Ali Rabiei "Suudiler İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye iletilmek üzere başka ülkelerin liderleri üzerinden mesaj gönderdi. Eğer Suudi Arabistan gerçek bir tutum değişikliğine gidecekse İran bunu memnuniyetle karşılar" ifadelerini kullandı.
Rabiei, mesajların içeriğine ilişkin ise ayrıntı vermedi.
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