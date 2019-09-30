Aramco tesislerine yapılan saldırının görüntüleri yayınlandı

ABD’li CBS News televizyonu, Saudi Aramco’ya ait iki petrol tesisine yapılan saldırının görüntülerini yayınladı.
Videoda patlayıcıların petrol haznelerine çarpması sonucunda tesisin alev aldığı anlat görülüyor.
SAUDİ ARAMCO SALDIRISI
Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan'ın tesislerine yapılan saldırı nedeniyle ülkenin petrol üretiminde günlük 5.7 milyon varil kesinti olduğu belirtilmişti.
Saldırının ardında İran'ın olduğunu öne süren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a giderken yaptığı açıklamada, bir kez daha petrol tesislerinin vurulmasından İran'ı sorumlu tutmuş ve saldırıyı ilk kez ‘savaş nedeni’ sözleriyle tanımlamıştı.
Pompeo, daha sonra savaş söylemlerinden geri adım atarak, İran'a karşı uluslararası bir koalisyon kurma çabasında olduklarını ve "barışçıl bir çözüm" amaçladıklarını açıklamıştı.
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