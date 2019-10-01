Kaşıkçı'nın oğlu: Suudi yargısına inancım sonsuz

İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah, Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Salah Kaşıkçı, paylaşımında "Sevgili babamı kaybetmemizin üzerinden bir yıl geçti. Daha önce de söylediğim gibi Suudi Arabistan yargısının adaleti sağlayacağına ve bu korkunç suçun faillerini cezalandıracağına inancım sonsuz. Ben de babam gibi vatana ve onun yöneticilerine sadık kalacağım" dedi.

Suudi gazeteci Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) tarafından haziran ayında açıklanan 101 sayfalık raporda Suudi Arabistan yönetimi, Kaşıkçı'yı kasten öldürmekten sorumlu tutulmuştu.