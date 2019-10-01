Rus Dışişleri: Suriye’de IŞİD ve El Nusra’nın ana güçleri yok edildi

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Suriye’de IŞİD ve El Nusra’ya ait olan ana güçlerin yok edildiğini, ancak İdlib'dekiler dâhil olmak üzere ülkedeki terör yuvaları ile mücadelenin devam edilmesi gerektiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) konuşan Verşinin, Suriye’de IŞİD ve El Nusra’ya ait olan başlıca güçlerin yok edildiğini, ancak İdlib de dâhil olmak üzere ülkedeki terör yuvaları ile mücadelenin devam edilmesi gerektiğini kaydetti.

Verşinin, “Suriye halkı, Rusya’nın da desteği ile terörizme karşı mutlak bir zafer kazandı. Bugün IŞİD ve adı nasıl geçerse geçsin El Nusra Cephesi’ne ait başlıca güçler ve BMGK’nın listesinde yer alan diğer terör örgütleri yok edildi. Ancak İdlib gibi büyük bir yuvanın da olduğu dikkate alındığında teröristlerin, sivil halkın hayatı ve güvenliğine azami özen gösterilerek kökü kazınmaya devam edilmeli” ifadelerini kullandı.