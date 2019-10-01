Kayıt
19:35 01 Ekim 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Nükleer silah

    El-Kuds: Erdoğan askeri nükleer program geliştirme niyetinde mi?

    © AFP 2019 /
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 10
    Abone ol

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bazı ülkelerin nükleer silahlara sahip olmasının dünyada adaletsizliğe neden olduğu yönündeki açıklamasına dikkat çeken El-Kuds gazetesi, ‘Söz konusu söylemler Türkiye’nin yakın zamanda nükleer güçlerin arasına katılmak için çalışmalara başladığı anlamına gelebilir mi’ diye sordu.

    © AA / Erçin Top
    Erdoğan BM Genel Kurulu'nda konuştu: Nükleer güç ya herkes için yasak ya da herkes için serbest olmalıdır
    Londra merkezli El-Kuds El Arabi gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın nükleer güce sahip ülkelerin, Türkiye'nin nükleer silahlara sahip olmasını yasaklamalarının kabul edilemeyeceği yönündeki açıklamalarını değerlendirerek, Türk liderin bu söylemlerinin Türkiye’nin şimdiden kendine ait nükleer silahla ilgili çalışmalar yaptığı anlamına gelebileceğini ifade etti.

    Makale, şöyle devam etti:

    “1952’den bu yana NATO üyesi olan Türkiye’nin ‘nükleer şemsiyesi’ var. Ancak ‘soğuk savaş’ yıllarında ve sonrasında Ankara, ittifakın diğer üyelerinin ve özellikle de ABD’nin nükleer politikalara bağlılığından şüphelendi. Türkiye, şu ana kadar hala ABD’nin taktik nükleer silahlarının bulunduğu Avrupa’daki az sayıdaki ülkelerden biri. Türkiye ayrıca son yıllarda nükleer reaktör inşaat programını aktif bir şekilde geliştiriyor ve bu durum onu nükleer imkânlarını arttırmaya itebilir.

    Erdoğan’ın bu açıklamaları, Amerikan-Türk ilişkilerindeki mevcut kriz ve Amerika karşıtı duygular bağlamında incelenmeli. Bu duygular Ankara’nın ABD’ye darbe girişimi ile alakası olduğu ve Suriye’nin kuzeyindeki Kürt güçlere destek verdiği konusunda yönelttiği suçlamalardan sonra daha da arttı. NATO’nun gerektiği zaman Türkiye’nin yardımına gerçekten koşacağı konusundaki şüpheler ortamında güven de sarsılmış oldu. Ankara ayrıca ABD’nin etkisinin giderek azaldığının, dünyanın ise hazırlanılması gereken çok kutuplu bir sisteme doğru ilerlediğinin farkında.”

    Erdoğan’ın söylemlerinin, BM Güvenlik Konseyi’nde reform ihtiyacı da dâhil olmak üzere uluslararası arenadaki gelişmeler hakkında yaptığı geniş eleştirinin bir parçası olarak görülmesi de gerektiğine dikkat çeken gazete, Türk liderin uluslararası toplumda bir bütünlüğün olmadığı bir ortamda nükleere dönüş yapacağının düşünülebileceğini ve Erdoğan’ın bunu geçtiğimiz ayın sonlarında BM’ye hitap konuşmasında ifade ettiğini vurguladı.

    Gazeteye göre Ankara’nın bölgede nükleer silahsızlanma çağrıları, nükleer güce sahip olan ülkelerin arasına katılma tehdidine dönüştü ve bu şekilde değişen söylemlerin sadece bölge ülkeleri için değil, dünya süper güçleri için de bir uyarı niteliğini taşıdığına dikkat çekti.

    Haberde, Erdoğan'ın BM'de yaptığı konuşmada “Şu anda dünyada gelişmiş ülkeler içinde neredeyse nükleer başlıklı füzesi olmayan ülke yok, hepsinde var” ifadelerini kullandığı belirtildi. Ancak Erdoğan konuşmasında "Sizlerin huzurunda tekrar ediyorum. Dünya 5'ten büyüktür. Zihniyetimizi de, kurumlarımızı da, kurallarımızı da değiştirmenin zamanı gelmiştir. Nükleer güç sahibi ülkelerle bunlara sahip olmayan ülkelerin varlığı tek başına dünyanın dengesini bozmaya yetiyor. Nükleer silah sahibi olanların, nükleer silahı olmayanları tehdit etmesi manidardır. Huzurlu gelecek için bu sorunu adalet temelinde çözelim. Nükleer güç ya herkes için yasak ya da herkes için serbest olmalıdır" demişti. 

    Ayrıca Erdoğan, uzun süre boyunca, silah ihracatını ve bağımsız askeri olanakları oluşturmayı da kapsayacak şekilde Türk savunma sanayiinin geliştirilmesine büyük önem verdi.

    Etiketler:
    Türkiye, nükleer, El-Kuds, Recep Tayyip Erdoğan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Alman ordusu tarafından kullanılan tek konvansiyonel topçu sistemi, PzH 2000 155 mm / 52 kalibreli kundağı motorlu obüs sistemidir. PzH 2000, manuel olarak yüklenen Rheinmetall Modüler Şarj Sistemi (MCS) ile 155 mm’lik mermiyi otomatik olarak yükleyen yarı otomatik bir asma sistemine sahip olduğundan yüksek ateş oranına sahiptir. Kendinden itmeli topçu sistemi toplam 60 adet 155 mm topçu mermisi taşır, ancak 55 tonun üzerinde bir ağırlığa sahiptir ve bu durum mevzi alma durumunu sınırlamaktadır.
    Dünyanın en güçlü kundağı motorlu topçu sistemleri
    Karikatür
    'Mülteci sorunu sadece Suriye hükümetiyle çözülür'
    İnfografik
    Kuzey Akım-2
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet