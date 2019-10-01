Rusya ve Suriye: ABD, Rukban'ın tahliyesini engelliyor

Rukban sorununun tamamen çözüme kavuşturulması için Suriye hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından geliştirilen tahliye planına destek veriyor. Plan, kamptan çıkmak isteyen tüm sığınmacıların 2 bin–2 bin 500 kişilik gruplarla 5 günlük aşamalar şeklinde tahliye edilmesini öngörüyor.
Açıklamada, "Ancak 29 Eylül’de, Caleb geçiş noktasında, tahliyesi planlanan 2 binden fazla Suriye vatandaşı yerine sadece 336 kişi karşıladık" ifadeleri yer aldı.
Moskova ve Şam’ın, ABD’nin Suriye’deki sığınmacıların sorununun çözümünde sergilediği 'ikiyüzlü yaklaşımı' kınadığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"ABD bir yandan BM'nin acil planına onay verdi ve BM çalışanları ile Suriye Kızılayı personeline, Rukban kampı dahil 55 kilometrelik el-Tanf bölgesi sınırları içinde güvenlik garantisi verdi. Diğer yandan da taahhütlerini yerine getirme yönünde hiçbir adım atmadı."
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