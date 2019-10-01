Rusya ve Suriye: ABD, Rukban'ın tahliyesini engelliyor

Rusya ve Suriye koordinasyon karargahlarının ortak açıklamasında, Rukban sığınmacı kampındaki tüm sivillerin tahliyesiyle ilgili planın, ABD’nin taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle bozulduğu belirtildi.

Rusya ve Suriye koordinasyon karargahlarının ortak açıklamasında, 'ölüm kampı' olarak bilinen Suriye-Ürdün sınırındaki Rukban'dan şu ana kadar sığınmacıların yarısının, yani yaklaşık 18 bin kişinin tahliye edildiği ifade edilen açıklamada, "Süreç tamamıyla Suriye-Rusya çabaları sonucu başlatılmıştı" denildi.

Rukban sorununun tamamen çözüme kavuşturulması için Suriye hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından geliştirilen tahliye planına destek veriyor. Plan, kamptan çıkmak isteyen tüm sığınmacıların 2 bin–2 bin 500 kişilik gruplarla 5 günlük aşamalar şeklinde tahliye edilmesini öngörüyor.

Açıklamada, "Ancak 29 Eylül’de, Caleb geçiş noktasında, tahliyesi planlanan 2 binden fazla Suriye vatandaşı yerine sadece 336 kişi karşıladık" ifadeleri yer aldı.

Tahliye edilenlerin ifadelerine göre, ABD’nin kontrolündeki çetelerin üyelerinden oluşan kamp yönetimi, ölüm tehdidiyle sığınmacıların kamptan ayrılmasına engel oluyor. Rukban'dan çıkmayı başaranlar, militanlara ellerindeki tüm parayı vermek zorunda kaldı.

Moskova ve Şam’ın, ABD’nin Suriye’deki sığınmacıların sorununun çözümünde sergilediği 'ikiyüzlü yaklaşımı' kınadığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD bir yandan BM'nin acil planına onay verdi ve BM çalışanları ile Suriye Kızılayı personeline, Rukban kampı dahil 55 kilometrelik el-Tanf bölgesi sınırları içinde güvenlik garantisi verdi. Diğer yandan da taahhütlerini yerine getirme yönünde hiçbir adım atmadı."