ABD Merkez Donanma Komutanı Riyad'da

ABD Donanması'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre , Koramiral Malloy, Suudi Arabistan Kraliyet Donanması Komutanı Koramiral Fahd bin Abdullah el Gafili ile Riyad'da bir araya geldi.

Açıklamada, "Söz konusu ziyaret, 14 Eylül'deki Suudi tesislerine yönelik saldırının ardından, Kraliyet Donanması'nın İran'ın saldırganlığına karşı savunma kabiliyetini takviye etmeye ve güçlendirmeye yönelik bölgesel çabalara odaklıydı" denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Malloy, "Bölgesel mevkidaşlarla görüşmek ve yakın hareket etmek, caydırıcılığın tesisi için önemlidir. Suudi Arabistan, bölgesel güvenliği sağlamada kilit bir ortaktır" ifadelerini kullandı.

Malloy, Riyad ziyaretinin, "provokasyon ve saldırılara karşı önceden koordinasyon sağlama konusunu değerlendirme" açısından da bir fırsat olduğunu kaydetti.