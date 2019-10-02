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15:23 02 Ekim 2019
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    Lübnan Başbakanı Saad Hariri

    Bikini modeline 16 milyon dolar hediye eden Hariri: Aleyhime pek çok kampanya yürütseler de durmam

    © REUTERS / Mohamed Azakir
    Ortadoğu
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    Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin Güney Afrikalı Candice van der Merwe ile ilişkiye girip bikini modeline 16 milyon dolardan fazla para hediye ettiği gerçeğinin ortaya çıkmasına ilk tepkisi "Aleyhime pek çok kampanya yürütüyorlar" oldu. 

    Lübnan Başbakanı Saad el Hariri, başkent Beyrut'ta oyunu kullandı.
    © REUTERS / Jamal Saidi
    Lübnan Başbakanı, Güney Afrikalı bikini modeline 16 milyon dolar hediye etmiş
    Lübnan Başbakanı Saad Hariri, 2012'de Seyşeller'de tanışıp ilişkiye girdiği 'bikini modeli' Candice van der Merwe'ye 2013'ten itibaren 16 milyon dolardan fazla para gönderdiğine dair Güney Afrika yargısının elindeki belgelerin The New York Times (NYT) gazetesinde yayımlanmasının ardından zorda. 

    Lübnan'da ekonomik kriz protestoları tetiklerken hükümetin ekonomik OHAL ilan edip kemer sıktığı dönemde patlayan skandal karşısında istifini bozmamaya çalışan Hariri, kendisine karşı medya kampanyaları yürütülmesine aldırmadan reformları (kemer sıkma) hayata geçirip ekonomiyi kurtaracağı iddiasında bulundu.

    Mezheplere dayalı Lübnan siyasetinin ABD-Suudi Arabistan destekli Sünni blok lideri, NYT'de Güney Afrikalı modelin hesabına 16 milyon dolardan fazla para transfer ettiği haberinin yayımlanmasından saatler sonra katıldığı bir toplantıda şöyle konuştu:

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    "Bana karşı ne kadar çok kampanya yürütürlerse yürütsünler, ne derlerse desinler, ne yazarlarsa yazsınlar, ne yaparlarsa yapsınlar, çalışmaya devam edeceğim ve durmayacağım." 

    "Cesur kararlar almak zorundayız. Bu konu tartışmaya açık değil, çünkü ülkenin çöküşüne göz yumamayız."

    "Ülkeyi içinden geçtiği krizden çıkarmak için gerekli reformları hayata geçireceğim. Reform yasalarını çıkarmak, tasarruf bütçesi hazırlamak ve mali önlemler almak zorundayız."

    "Birinin ülkedeki istikrarı bozmaya çalıştığı aşikar."

    Lübnan'ın farklı yerlerinde bir araya gelen yüzlerce kişi, ülkedeki ekonomik durumun kötüye gitmesine karşı gösteri düzenledi
    © AP Photo / Bilal Hussein
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    "Bugün bazılarının medya organlarında ekonominin e'sinden anlamadıkları halde ekonomi uzmanı olduklarını iddia etmelerine tanıklık ediyoruz. Ekonomik meselelerinden anlamayan siyasiler bir kenara çekilsin ve dolar, döviz kurları ve diğer konularda Lübnanlı gözüyle fikir beyan etmeyi kessin."

    Lübnan mali piyasalarında dolar likidetisi darlığı, Lübnan lirasında devalüasyonu beraberinde getirdi.

    Dolar kıtlığından akaryakıt, tahıl ve ilaç ithal edilemez hale geldi. Lübnan Merkez Bankası bu temel ihtiyaç maddelerinin ithalatını kolaylaştırmak için özel bir mekanizma devreye sokmak zorunda kaldı.

    Etiketler:
    Ekonomik kriz, Ekonomik reform, Saad Hariri, Candice van der Merwe, Güney Afrika, Lübnan
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