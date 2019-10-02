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16:54 02 Ekim 2019
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    Ruhani, Trump ile telefon görüşmesini reddettiğini doğruladı

    © AFP 2019 / LUDOVIC MARIN
    Ortadoğu
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    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul toplantıları sırasında, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesini reddettiğini doğruladı.

    © REUTERS / Mike Segar
    'Ruhani, Trump ile telefon görüşmesini reddetti'
    Başkent Tahran'daki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan Ruhani, ABD ile müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Fransa yönetiminin önce İran'a daha sonra ABD'lilere önerdiği planın ilkesel bir temele dayandığını aktaran Ruhani, uluslararası medyada yer alan Trump ile telefon görüşmesini reddettiği yönündeki haberlerin doğru olduğunu söyledi.

    ‘ÇÖZÜMDEN ÇOK UZAĞIZ’

    Bazılarının New York'taki gelişmelerden bir sonuca varmak üzere oldukları yönünde bir düşünceye sahip olabileceğini ancak çözümden uzak olduklarını savunan Ruhani, "Çok önemli bir konu bütün yönleri ve sonuçları dikkate alınmadan birkaç saat içinde ve kısa bir sürede çözülemez. Bu konuyu kötüye kullanmak isteyebilecekleri gerçeğini de göz ardı edemeyiz" değerlendirmesinde bulundu.

    ‘BİZİM İÇİN ONLARIN HEDEFİ DEĞİL MİLLİ ÇIKARLARIMIZ ÖNEMLİDİR’

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    © REUTERS / Thomas Peter
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    Trump ile telefon görüşmesi için "ABD'liler için bu konunun bomba habere dönüşmesi çok önemliydi. Bu şekilde iç politikada da şartlar kendileri için değişmiş olacaktı. Bizim için onların hedefi değil milli çıkarlarımız önemlidir" ifadelerini kullandı.

    İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Fransa'nın müzakere için önerdiği planın kabul edilebilir olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

    "Fransa'nın planına göre, İran nükleer silah peşinde olmayacak, bölgenin barışına ve su yollarının güvenliğine yardımcı olacak ve biz bunu yapıyoruz. Bunun dışında ABD tüm yaptırımları kaldıracak, petrol satılacak ve parası da bize ulaştırılacak."

    ‘ABD'NİN NÜKLEER ANLAŞMAYA DÖNMESİ GEREK’

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    Ruhani'den 'Trump'la görüşme' açıklaması: Önce ön şartları yerine getirsin
    New York'ta 5+1 toplantısı için ısrar edildiğini ve şartların oluşması durumunda buna itiraz etmediklerini kaydeden Ruhani, 4+1 toplantısının 5+1'e dönüşmesinin mümkün olduğunu ancak bunun için ABD'nin nükleer anlaşmaya dönmesi gerektiğini dile getirdi.

    Ruhani, "Tüm yollar kapanmış değil. AB ülkeleri ve diğerleri bunun için çaba gösteriyor. İran'ın hukukuna saygı gösterildiği takdirde yollar açıktır" diye konuştu.

    TELEFON GÖRÜŞMESİNİN REDDEDİLDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

    Karikatür
    © Sputnik / Vitaliy Podvitski
    Trump: Ruhani ile görüşmeyi düşünmüyorum
    New York Times'ta dün yer alan haberde, Trump ile Ruhani arasında Fransa'nın aracılığıyla son anda gündeme gelen olası bir telefon diplomasisinin, Ruhani'nin reddetmesiyle sonuçsuz kaldığı belirtilmişti.

    Haberde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Ruhani'nin kaldığı BM'nin karşısındaki Millennium Hilton New York One Hotel'i ziyaret ederek Trump ile telefon görüşmesi teklifini İran heyetine ilettiği aktarılmıştı.

    Macron'un görüşme teklifinin, yardımcıları aracılığıyla Ruhani'ye ulaştırıldığı aktarılan haberde, ayrıca güvenli bir odanın da hızlıca Ruhani-Trump telefon görüşmesi için ayarlandığı kaydedilmişti.

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    Etiketler:
    Emmanuel Macron, New York Times, New York, Tahran, Fransa, Birleşmiş Milletler (BM), Donald Trump, Hasan Ruhani, ABD, İran
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