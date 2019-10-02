Suriye’de Fırat Nehri üzerinde yıkılan köprülerin yerine ilk köprü bu ay yapılacak

Suriye’nin doğusundaki Fırat Nehri üzerinde çalışır durumda olacak ilk köprünün 25 Ekim’e kadar Deyr Ez-Zor’da yapılacağını ve Suriyeli mühendislere Rus meslektaşlarının danışmanlık yaptığı belirtildi.

Projeyi yürüten Suriye devlet şirketi sözcüsü Ömer Haydar’ın gazetecilere yaptığı açıklamaya göre, Fırat Nehri üzerindeki çalışır durumda olacak ilk köprü 25 Ekim’e kadar Deyr Ez-Zor’da yapılacak.

Köprünün faaliyete geçirilmesi, bölgede hükümetin kontrolü dışında olan bölgelere tıbbi malzeme ve insani yardım sevkiyatının yapılmasını sağlayacak. Zira şu an Batı Asya’nın en büyük nehri olan Fırat’ın Suriye’deki kısmının üzerindeki tüm köprüler ABD öncülüğündeki koalisyon tarafından yıkılmış durumda.

Haydar “Rus mühendisler bize danışmanlık yapıyor. Köprünün aksamadan bitirilmesi önemli, çünkü bu köprü vilayetin tüm halkı için çok önemli. İnsanların nehrin karşı tarafına geçme imkânı olmamasından dolayı sıkıntı çekiyor. Birçok aile birbirinden ayrı düştü, gerekli miktarda ne insani yardım ne de tıbbi malzeme sevkiyatı yapılabiliyor” ifadelerini kullandı.

İnşaat süreciyle ilgili zorluklara da değinen Haydar, Fırat’ın su seviyesinin ve debisinin yükselmesine işaret etti.

Haydar “Nehrin seviyesi 4 metreye kadar yükseldi. Genellikle su seviyesi iki kat daha az, yüksek olarak gösterilen seviye ise 2.8 metre. Debinin yükselmesi de çalışmaları oldukça güçleştiriyor. Geçici bir baraj kurduk, bu yardımcı oldu” dedi.